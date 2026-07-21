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川普誓言要讓伊朗為美軍士兵身亡「付出數倍代價」 油價連兩日上漲

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川普誓言要讓伊朗為美軍士兵身亡「付出數倍代價」 油價連兩日上漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

國際油價週二（21日）守住連續兩日漲勢，市場在美伊持續交火與外交斡旋並行之間評估風險。

交投較活躍的9月西德州原油期貨在每桶82美元附近震盪，前兩個交易日累計上漲逾5%。國際基準布蘭特原油周一上漲約1.3%，收89.22美元，盤中一度突破90美元。隨著美伊戰事升高，油價本月已上漲約20%。

美國總統川普周一強硬表態，稱伊朗將為三名美軍士兵喪生付出代價。他在社群平台Truth Social發文表示：「伊朗每殺害一名美國軍人，都將為此付出數倍代價！」

他說，相關指令已下達至戰爭部長赫塞斯、參謀長聯席會議主席凱恩及美軍各級指揮官。白宮新聞秘書李維特證實，川普將於周二晚間出席陣亡美軍的遺體移交儀式。

與此同時，美軍對伊朗的報復性空襲進入第10天，以報復伊朗多次攻擊通過荷莫茲海峽的油輪。

伊朗則以飛彈與無人機攻擊美國在中東的盟友，週末曾連續兩天攻擊科威特的發電廠與海水淡化設施。周末曾連續兩天攻擊科威特的發電及海水淡化設施。德黑蘭也試圖迫使船隻改經伊朗領海通過荷莫茲海峽。

伊朗支持的葉門青年運動周一宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，聲稱是回應沙國長期圍困葉門首都沙那。此舉直接威脅沙國經由紅海出口原油的路線。

荷莫茲海峽航運受阻後，沙烏地已將每日數百萬桶原油，透過橫跨國土的輸油管運往紅海港口出口，成為全球油市的重要替代通道。若紅海航線或相關基礎設施遭到攻擊，這條繞過荷莫茲海峽的出口路線也可能中斷。

Tortoise Capital資深投資組合經理Rob Thummel表示，若基礎設施、尤其是航道受阻，油價可能急漲；全球庫存已經下降，供應幾乎沒有再出錯的空間。

外交斡旋仍在進行。伊朗表示，調停方已提出降低敵對局勢的構想。據伊朗學生通訊社報導，卡達與巴基斯坦提議，美伊先回到7月9日衝突爆發前的狀態，再恢復談判。路透則引述伊朗高級官員報導，其中一項方案是停火10天。不過，目前沒有跡象顯示美伊即將重啟正式談判。

Energy Aspects創辦人兼研究主管森恩（Amrita Sen）警告，若荷莫茲海峽船流大減，加上全球庫存已遭消耗，油價可能突破每桶100美元。美國汽油價格也已重返每加侖4美元，可能在11月期中選舉前對川普及共和黨形成政治壓力。

伊朗 油價 川普

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