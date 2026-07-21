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美股收盤／三大指數回吐漲幅收跌 費半逆勢走揚 觀望財報季與中東

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數周一（20日）收低，投資者關注中東局勢是否出現降溫跡象，標普500指數回吐早盤漲幅並收跌，蘋果和特斯拉股價下跌抵銷其他股票漲勢，但費半指數維持收漲，晶片股在一系列財報公布前反彈，市場將檢驗大型科技公司的獲利能否達到市場的高預期。

道瓊工業指數20日收盤下跌307.16點，跌幅0.59%，收51,839.26點；標普500指數下跌14.41點，跌幅0.19%，收7,443.28點；那斯達克指數下跌12.17點，跌幅0.05%，收25,508.07點。

費城半導體指數盤中一度上漲近4%，但漲幅持續收斂，收盤時上漲69.96點，漲幅0.60%，報11,743.85點。費半指數在上周跌入熊市。

以科技股為主的那斯達克指數跌幅小於標普500指數和道瓊工業指數，晶片股收復上周部分跌幅，通訊服務類股和科技類股等成長型類股以及能源類股也均有所上漲。

美股科技七巨頭指數持平，輝達上漲0.2%，盤中一度上漲2.4%。隨著投資人重新買入AI概念股，AMD、英特爾和美光科技也走高。儲存設備製造商Sandisk公司上漲2.7%，晶片及網絡設備製造商邁威爾上漲3.3%。

多數大型科技股上漲，微軟、Alphabet和亞馬遜均收高。

第2季度財報發布本周將加快步調，Alphabet、特斯拉和英特爾等大型企業將公布財報。上周財報主要來自金融業，本周的業績將更多反映美國企業整體健康狀況。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「所有人都在等待財報季真正進入高潮。」他指出，在科技、能源和針對消費者領域的企業等行業公布財報前，投資者可能暫時按兵不動。

與此同時，伊朗支持的葉門青年運動組織（胡塞武裝組織）周一表示，他們將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，這在美國和以色列對伊朗的戰爭中開闢了新的戰場，並使全球能源供應和貿易面臨的威脅從波灣地區進一步向外擴散。不過，一名伊朗高級官員告訴路透，調解方已向伊朗轉交了一份旨在緩和與美國衝突的提案，該提案提議停火10天，以尋求重啟上月達成的臨時協議。

在中東地區經歷逾一周轟炸後，美林和美銀私人銀行首席投資官市場策略主管Joe Quinlan表示，投資者迫切希望看到中東局勢出現任何可能推動問題解決的努力，以期荷莫茲海峽重新開放，並改善石油供應和價格狀況。

他說：「市場希望，如果局勢能夠以某種方式得到解決，例如中東地區減少轟炸、增加對話，那麼油價和汽油價格就不會升至今年稍早的高點，進而緩解消費者物價面臨的部分壓力。」

個股方面，蘋果下跌2%，給標普500指數造成最大拖累，微軟則做出最大貢獻。

Global Payments上漲5.8%，在標普500指數成分股中漲幅最大。此前，摩根士丹利將該股評級上調至「加碼」，並將目標價從65美元上調至100美元。跌幅最大的個股是二手車買賣平台業者Carvana，下跌4.8%。

Alphabet上漲1.5%，對標普500指數的點數貢獻排名第三。此前有報導指出，Google正在研發一款整合Gemini的伺服器晶片，旨在提高AI運作效率，並緩解計算能力限制。

中東 美股 標普

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