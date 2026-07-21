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美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅 30天後生效

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

白宮今天表示，針對加拿大美國汽車、酒類及乳製品採取所謂「歧視性待遇」，美國將對部分加拿大商品加徵50%關稅

根據路透社和法新社報導，美國總統川普（DonaldTrump）簽署3項公告，依據近百年前制定的「1930年關稅法」（Tariff Act of 1930）第338條實施這項關稅措施。該條文授權美國政府可對從特定國家進口商品課徵最高50%的關稅。

根據白宮公布的事實清單（fact sheet），這次加徵關稅涵蓋商品範圍廣泛，包括葡萄酒、冰球棍及水泥等產品。

白宮表示，新關稅將於30天後生效。

白宮並指出，能源、鉀肥及已適用特定產業關稅的商品將獲豁免，但其他依據「 美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）輸美的部分加拿大商品，將納入此次加徵關稅範圍。

加拿大 關稅 美國

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