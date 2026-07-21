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美聯邦法官下令暫停 派拉蒙併華納兄弟48案遇阻

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導
12個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大併購案對影視產業競爭構成威脅。 (路透)
12個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大併購案對影視產業競爭構成威脅。 (路透)

加州一名聯邦法官今天下令，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）暫停推動併購案。與此同時，美國12州提告尋求阻止這起併購案。

法新社報導，加州聯邦法官下令8月3日就初步禁制令舉行另一場聽證會前，派拉蒙天舞與華納兄弟探索不得於14天內完成這筆價值1100億美元的交易。

若法院核發初步禁制令，這兩家公司將不得在法院作出最終裁定前完成交易。

法官在裁決書中表示，各州已就這項交易可能涉及反競爭行為提出「嚴肅的質疑」，並指出，「衡平法上的考量及公共利益顯然均有利於原告各州」。

美國加州與11個州上週提起訴訟，尋求阻止這項交易，直接挑戰川普政府司法部上月批准這項併購案的決定。

合併後的新公司將掌控龐大的媒體資產，包括美國有線電視新聞網（CNN）、華納兄弟影業（WarnerBros. Pictures）及串流平台HBO Max。此前，串流平台網飛（Netflix）退出收購華納兄弟探索公司的競爭。

率領聯合提訴的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，好萊塢5大電影發行商中的2家合併，將導致觀眾面臨「更高的價格、更低的品質及更少的內容」。

邦塔指出：「在我國，沒有人能凌駕法律之上。加州正與志同道合的各州捍衛自由且公平的市場，而非被操縱的市場。美國無論在政府或經濟體系中都沒有國王。」

加入加州提訴行列的民主黨執政州包括亞利桑那州、科羅拉多州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、紐澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州和華盛頓州。

派拉蒙則反駁訴訟指控，主張這項交易將有助提升媒體產業競爭力。派拉蒙發言人上週表示：「這場訴訟的實際效果，是讓網飛等大型串流平台及科技公司免於面對迫切需要的競爭。」

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