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渣打：AI 現階段沒泡沫

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

市場近來擔憂AI投資熱潮是否已推升科技股估值過高，甚至形成泡沫。不過，渣打銀行最新發布的全球投資展望釋出樂觀訊息，將全球首席投資辦公室（CIO）「AI泡沫指標」由原先的「Good」上調至「Better」，顯示AI產業的風險報酬比進一步改善。

渣打指出，不認為現階段AI市場存在泡沫，建議投資人持續掌握AI長線趨勢，台股仍是值得布局的市場。

渣打表示，此次上調AI泡沫指標，主要反映三大因素，包括供應鏈調查結果優於市場預期、大型科技企業持續加碼AI資本支出，以及AI商業化進程逐步改善，代表AI投資已從概念發展進入實質獲利階段，支撐產業中長期成長動能。

渣打預估，2025年至2030年全球AI資本支出年均複合成長率（CAGR）將達32%，最直接受惠的是半導體業，尤其是具高階製程能力的晶片製造商。台灣在先進製程、晶片代工及AI供應鏈中具關鍵地位，將成為全球AI發展浪潮下的重要受惠者。

近期因全球新股供給增加、市場擔憂AI投資過熱等因素，使台股自高點修正，但渣打認為，即將公布的第2季財報，可望驗證企業獲利仍維持成長趨勢，進一步支撐台股基本面。

台股 渣打 渣打銀行

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