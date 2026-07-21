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記憶體這波擴產潮 多空論戰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

記憶體後市掀起多空論戰，有投資人擔心記憶體業又會重演供過於求的景氣循環，陸續拋售記憶體相關股票，也讓半導體股漲勢近日急踩煞車。但也仍有人堅持，AI需求將打破這個產業長久以來的景氣榮枯周期。

三星SK海力士周一股價分別跌4.1%和3.2%，三星已較6月高點下跌30%；SK海力士順利赴美發行ADR，但在首爾股價波段跌35%；美光也回落逾30%。

這波震盪反映兩股勢力拉鋸：AI資料中心帶動記憶體需求大增，但業者也正投入鉅資擴充產能。英國《金融時報》引述首爾成均館大學教授權錫俊談話指出，若AI需求不如預期，大型記憶體業者擴產計畫可能使產業在2028年陷入供過於求。

權錫俊認為，晶片廠目前假設未來兩到三年AI資料中心需求仍會強勁，但若AI投資回報不如預期，記憶體需求就會下滑。

電影《大賣空》本尊貝瑞也看空美光，稱這波支出暴增是目前上升周期「結束的開始」。他說，美光仍是典型循環股，景氣好時漲過頭，景氣差時也會跌過頭。

也有分析師認為這一輪不同以往。麥格理首爾分析師Daniel Kim說，每次景氣循環都不同，過去經驗反而可能誤導判斷。他指出，AI最需要的高頻寬記憶體（HBM）耗用更多晶圓，且DRAM技術微縮愈來愈困難，可能限制有效供給。

最大變數仍是陸企。長鑫存儲正準備規模98億美元的上市案，可望取得資金進一步擴產，挑戰三大業者長期主導地位。摩根士丹利估計，到2028年，大陸將占全球DRAM淨增晶圓產能約30%，僅次於南韓。

SK海力士 三星 ADR

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