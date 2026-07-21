字母、特斯拉等將公布財報 美股科技七雄拚當「救市主」

美股科技七雄（Magnificent 7）近兩周走勢復甦，蘋果、Meta本月雙雙漲約15%，但這波反彈主要來自資金輪動，半導體及記憶體股跌勢抵銷七雄漲勢，標普500指數與一個月前相比幾無變動。分析師表示，未來幾周這些科技巨頭公布的財報有可能喚醒沉睡的股市，帶動大盤指數走高。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）指出，資金正從AI硬體製造商轉向應用端，科技七雄市值合計占標普500逾三成，若這些龍頭股未能跟上，大盤難以長期維持漲勢。

Allspring全球投資公司資深投資組合經理坎貝爾（John Campbell）認為，科技七雄重獲市場資金青睞，主因「獲利帶來的安全感」。投資人趕在這些大型科技公司公布財報前布局，希望強勁業績能推動標普500指數創新高。

FactSet預估，科技七雄第2季獲利將年增31.1%，高於其餘標普500成分股的22.8%。Google母公司字母（Alphabet）與特斯拉本周三盤後率先公布財報，市場將檢視AI巨額投資是否已轉化為實質營收與獲利。

不過，散戶對科技七雄的熱情明顯降溫。Vanda Research的數據顯示，7月迄今散戶淨買進微軟僅5,200萬美元，卻買入英特爾1.94億美元、AI雲端公司IREN達5,600萬美元，同時湧向SK海力士、邁威爾等晶片股及AI基建相關ETF。

分析師直言，「散戶不再買進科技七雄，而是挑選自己最有信心的贏家」。七雄今年以來股價表現分歧，蘋果漲23%，微軟則跌19%，淪為最大拖油瓶。

花旗集團策略師認為，廣受歡迎的科技七雄股票已不再適用於評估如何參與美國AI交易。以克榮奈特（Scott Chronert）為首的策略師推薦所謂的「成長群」股，包括最大型科技公司以及大多數與AI基建相關的公司。克榮奈特表示，這個族群占標普500指數市值過半，貢獻近48%獲利。

追逐科技七雄以外AI概念股的風險也迅速浮現。上周五，大陸新創公司月之暗面推出AI新模型Kimi K3，引發市場不安，費城半導體指數下跌1.6%，較近期高點回落逾20%，跌入熊市。