美伊又說要和談 油價走跌

美伊20日仍持續互相攻擊，但雙方外交官員都表示願意透過談判解決爭端，國際油價震盪走跌。與伊朗結盟的葉門「青年運動」組織則同日宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖；此舉讓全球能源供應面臨的威脅從波斯灣進一步擴大至紅海地區，進一步向美國施壓。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨20日跌0.36%至每桶87.78美元，西德州中級原油期貨跌0.5%，報每桶82.09美元。

伊朗外交部長阿拉奇表示，自今年2月爆發戰爭以來，伊朗已「成為一個重要的國際互動參與者」，並展現「韌性」。他表示：「真正適合展開談判的時機，就是你已在戰場及戰略層面取得可靠成果的時候。」

伊朗外交部發言人巴格赫里20日在記者會表示，伊朗已收到調停方提出的數項建議，這些調停者正「努力防止緊張局勢進一步升高」，但他拒絕透露更多細節。

一位伊朗高級官員20日告訴路透，調停者已向伊朗提交旨在緩和戰爭的提案，該提案提議停火十天，以尋找方法恢復上個月達成的美伊臨時協議。

美國國務卿魯比歐19日則表示，儘管美伊衝突持續升溫，美方仍希望透過外交途徑解決爭端，並將繼續嘗試與伊朗接觸。他強調，只要談判大門重新開啟，美國樂見其成，但伊朗一面釋出願意對話的訊號，一面持續向船隻發射飛彈與無人機，甚至阻礙荷莫茲海峽航運，美方必須對其實際行動作出回應。

美軍20日繼續轟炸伊朗，伊朗也報復空襲美軍設有基地的巴林和科威特。紐時報導，多名不具名美國官員表示，美國正向中東增派更多軍機，這是川普政府可能升高打擊伊朗的跡象。官員表示，美國空軍正將部署於德國的F-16戰機，以及部署於英國的匿蹤F-35戰機調往中東，另有更多空中加油機也前往當地。

另外，伊朗支持的區域代理人之一、葉門武裝團體青年運動20日宣布對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，以報復沙國支持葉門政府13日空襲青年運動控制的沙那國際機場。