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末日博士羅比尼：AI革命終將催生社會主義 樂觀看待經濟將成長10%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
「末日博士」羅比尼（圖）說，AI革命將使「全民基本收入」成為必然。路透
「末日博士」羅比尼（圖）說，AI革命將使「全民基本收入」成為必然。路透

「末日博士」羅比尼表示，隨著人工智慧（AI）革新工作方式，人類最終將邁向「全民基本收入」（UBI），或某種形式的社會主義。

羅比尼近期接受彭博電視訪問，被問及如何改革美國社安金制度，因為該基金預計將於2032年耗盡。他說，未來20至25年間，大量（勞工）人口將被AI和機器人取代，因此，單靠提高退休年齡，不足以解決問題。

他說，「最終，我們需要某種形式的全民基本收入，無論是在工作期間或退休後，都能獲得保障，而我們其實已經朝這個方向邁進」。

就科技創新而言，羅比尼認為，AI革命是人類史上最重要的一次變革，並將進一步發展為通用人工智慧（AGI），也就是AI的認知能力將追上、甚至超越人類。

羅比尼指出，這將帶來龐大的經濟成長動能，美國GDP增速可望在2030年前升至2%至4%，到2040年進一步加快至6%，並在2050年達到10%。屆時，政府可向AI浪潮中的「贏家」課稅，再將資金重新分配給其他民眾。

羅比尼說，「未來不是採取事後分配（即全民基本收入），就是採取事前分配，也就是某種形式的社會主義」，這不可避免。

他也說，「政府實際上將接管大型科技公司的一部分」，而AI企業已有意願將部分股權交給政府，並提到日前有報導指出，OpenAI曾討論釋出5%股權，讓全民也能分享AI發展帶來的收益。

羅比尼最後還說，相較於外界給他的稱號，他對未來感到樂觀，因為經濟將成長10%，且「機器會接手所有的工作」。

馬斯克也曾說過，AI和機器人不到20年就會進展到讓人類可以選擇是否還要工作，換句話說，「你能自己種菜，也能去超市買菜」，「自己種比較難，但有些人就是喜歡，無論如何，它將成為一種選擇，那是我的預測」。

人工智慧 美國 退休

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