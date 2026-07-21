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熱浪乾旱衝擊德國經濟 萊茵河水位降至低點 推升貨船載運成本

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
萊茵河部分河段水位降至近七年新低，貨船因吃水受限須大幅減少載貨量，推升物流成本，影響德國工業物流。美聯社
萊茵河部分河段水位降至近七年新低，貨船因吃水受限須大幅減少載貨量，推升物流成本，影響德國工業物流。美聯社

極端氣候影響德國工業物流，近日萊茵河部分河段水位降至近七年新低，貨船因吃水受限須大幅減少載貨量，推升物流成本。專家警告，愈來越愈頻繁的熱浪與乾旱，可能進一步衝擊德國疲弱的經濟。

德國商報（Handelsblatt）報導，位於萊茵河中段的考布（Kaub）河道較窄、水位也較淺，是判斷大型貨船能否順利通行的重要觀測點。受熱浪影響，當地近日水位一度降至41公分，寫近七年同期新低，距離約40公分即可能影響航運正常運作的臨界點僅一步之遙。

德國最大內河航運公司HGK Shipping告訴商報，今夏受熱浪影響，萊茵河水位持續下降。為避免船底碰觸河床而擱淺，貨船只能減少載貨量，降低船身沉入水中的深度。

以運送工業用岩鹽的貨船為例，一艘船平時最多可載運2,200公噸，如今僅能載運707公噸，運量降至平時約三分之一。

萊茵河是德國最重要的內河航運幹道，肩負煤炭、石油產品及化學原料等大宗物資運輸。隨著單艘船舶載貨量下降，業者必須將相同貨物分散至更多船舶運送，或改採吃水較淺的專用船隻，使河運物流成本持續攀升。

經濟學家阿德默（Martin Ademmer）指出，若乾旱與低水位持續，將進一步推高工業物流成本，並可能拖累工業生產，削弱德國原已疲弱的經濟復甦動能。

德國大型化工企業曾在2018年因長期高溫少雨，遭遇萊茵河歷史性低水位，導致原料運輸受阻，部分工廠被迫減產。此後，多家企業陸續建立低水位應變措施，以降低極端氣候對供應鏈的衝擊。

德國化學公司巴斯夫添購可在低水位航行的特殊船隻，並建立水位預警系統；科思創（Covestro）提高原料庫存，並成立萊茵河應變小組；贏創（Evonik）則委託提供低吃水運輸服務的物流業者協助運送原料。

德國 熱浪

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