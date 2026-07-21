Fed 年底前升息 幾成定局

隨著國際油價再度上漲，債市走跌。彭博資訊報導，美債交易員認同聯準會（Fed）主席華許的觀點，認為抗通膨之路遠未結束，預期今年底前升息幾成定局。

美國勞工統計局報告顯示，6月消費者物價指數（CPI）年增率自2020年以來首次放緩，市場因而快速降低對Fed本月稍晚升息的預期。然而，美伊情勢不明，引發油價再漲，人工智慧（AI）支出也不斷為經濟注入動能。

華許5月上任時明確表示，央行首要任務是抑制通膨，而美國通膨率過去五年一直維持在2%以上。華許在Fed 6月決策會議後也不斷強調，有必要降低通膨，上周又重申，6月通膨數據不代表Fed的任務已經達成。

交易員因此預期，Fed幾乎肯定年底前會升息，並押注9月或10月將升息1碼。而由於美債殖利率已大幅攀升，金融市場接下來受到的影響可能不大。2年期美債殖利率自2月底以來，已躍升75個基點至接近4.2%，遠高於Fed的3.5%-3.75%利率區間。殖利率上升反而推高貸款成本，相當於替Fed升息，進而對經濟起了抑制作用。