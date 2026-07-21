氣候黑天鵝風險 警報響起

全球氣溫持續攀升，已促使機構投資人重新評估投資組合可能承受的衝擊。摩根大通稱之為「氣候黑天鵝風險」，而安聯全球投資、標準人壽等大型投資機構也表示正嚴肅看待這種情境。

標準人壽永續投資研究主管帕特爾（Hetal Patel）指出，若到2028年中仍未認真看待這類風險，投資人將「真的脫離主流」。該公司計劃明年針對旗下3,170億英鎊投資組合進行初步模擬，檢視資產可能受何影響。

氣候臨界點指地球空氣、陸地、海洋和冰層等自然系統中的關鍵門檻，一旦跨越，可能造成突然而危險、且無法逆轉的破壞。

具體例子包括珊瑚礁死亡、亞馬遜雨林轉為草原，以及格陵蘭冰層進入不可逆的融化。埃克塞特大學研究人員去年 10 月表示，全球已面臨「新現實」，暖水珊瑚礁出現大規模死亡，等於跨過第一個臨界點。北歐特別關注大西洋經向翻轉環流（AMOC）崩解風險；若該洋流系統失靈，英國冬季可能大幅轉冷，最新模型甚至顯示倫敦可能出現零下20 度極端寒潮，北極海冰可能南下至劍橋所在的東英格蘭一帶。同時，全球暖化仍會推升更熱、更乾的夏季，提高缺水風險，並衝擊農業等關鍵產業。

摩根大通全球氣候顧問主管卡普尼克說，基金如今關心的是氣候臨界點如何在實際投資決策期間影響資產、何時引發市場重估，以及曝險集中在哪裡。她認為，除流動性較差的實體資產外，債券市場可能率先承受價格衝擊。英國審慎監理局也已要求銀行和保險業納入非線性、不可逆的氣候風險，並指出回顧歷史資料已不足以判斷未來風險。