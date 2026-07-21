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美考慮禁用大陸AI大模型

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

跡象顯示，川普政府可能會禁用先進的中國大陸人工智慧（AI）模型，以避免安全風險。不過反對者認為，若美國實施禁令，將強化OpenAI和Anthropic的主導地位，會妨礙競爭。

美媒引述的知情人士透露，美國部分政府官員打算對外國的開源AI模型，祭出實質禁令，主要是愈來愈多美國公司採用價格便宜的中國開源模型，陸企月之暗面上周發布新AI模型Kimi K3，號稱媲美美國技術，讓相關禁令再次引發討論。

美國商務部去年就考慮把多家中國AI實驗室納入實體清單。如此一來，美國企業需要許可方能使用。

美國國家安全局（NSA）與白宮國家網路總監辦公室，去年研擬對中國AI實驗室發布警告，形同阻止美企使用中國科技。白宮也有意發出行政命令，要求美企若要使用中國模型，需要保障安全性，若安全破防，則須負起責任。

消息人士表示，當局無須實施禁令，就能讓美企放棄中國模型，方法如採購法規；實體清單威脅；針對使用中國模型的美企，發起公眾壓力，他們表示，與其發布禁令，政府力主強調中國模型可能有後門、較不安全。且有管理問題。當局主動出擊，想藉此鼓勵更創新的美國開源生態系。

然而，相較於平價又實用的中國模型，美國的本土替代選項有限。前白宮AI主管薩克斯（David Sacks）19日在X平台發文寫道，AI政策來到關鍵轉捩點，以AI模型營收來看，由兩家公司獨佔，這兩家領先的封閉式AI實驗室，希望政府消除開源模型的競爭。

他長期警告，相關監管將嘉惠美國大型AI公司，扼殺競爭。

內情人士說，AI大廠及其盟友，每隔三到五個月就遊說政府禁用開源模型。而且就算當局未全面禁止中國AI模型，研議中的措施也會產生寒蟬效應，阻礙中國開源科技的使用。

薩克斯指出：「AI業者已經攤牌，矽谷絕大多數人重視公開競爭，也該跟著攤牌。」

晨星分析師卡恩（Malik Ahmed Khan）也認為，投資人擔心企業改用開源模型因而在上周五拋售Alphabet、亞馬遜及微軟等股票，有點反應過度，因為美國政府機關及與政府合作的企業基於資訊安全與法規考量，不太可能全面採用中國開源AI模型，因此對美國雲端服務業者的衝擊可能有限。

大陸 美國商務部 中國大陸

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