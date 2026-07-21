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歐洲議會靠AI對付「AI 氾濫」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲議會多個委員會的主席示警，高度關切AI生成的內部材料愈來愈多。路透
歐洲議會多個委員會的主席示警，高度關切AI生成的內部材料愈來愈多。路透

歐洲議會為控管議員及助理使用人工智慧（AI）來草擬演說稿、質詢稿，甚至法律修正案，最快將於9月推出自有的新平台EPGenAI Hub（歐洲議會通用AI中心），能讓議員及幕僚存取Meta、OpenAI、Anthropic以及法國Mistral等公司推出的AI模型。新平台目前正在測試中。

歐洲議會多個委員會的主席發出警告，表示高度關切AI生成的內部材料愈來愈多。帶頭推動「人工智慧法（AI Act）」的議員貝利菲表示，「國會難逃AI氾濫，以及產生誤導作用的AI生成內容。等AI法的透明度規則實施後，議員必須起帶頭作用」。

據議會估計，議會內約有2,100人每天都用AI，約占所有人員的20%。國會領袖要求官員停止將國會的材料送入毫無管制的公共平台，他們也擔心AI會降低立法工作的品質，並出現錯誤或誤導性的內容。

多個委員會主席要求議會祕書長奇奧凱帝針對議員使用AI草擬一套指導規則，但祕書長把此事踢給議會憲法委員會。

目前議員並無義務宣告是否有任何修正案、質詢稿或其他議會文件是在AI協助下生成。議會發展委員會主席愛爾蘭籍議員安德魯斯表示，「這是他們的選擇，而且基於工作負擔沈重，我能夠完全理解此事。但我個人認為這些是選民交付給我們完成的核心民主功能」。

新的EPGenAI Hub平台已經提交給議員及幕僚試用，內部操作選項包括Meta的Llama模型，OpenAI的GPT-OSS模型，及Mistral的Small模型。使用者也可以進人外部的OpenAI ChatGPT模型，及Anthropic的Claude Sonnet模型。

議會新聞處表示，新平台提供的AI模型可能在未來幾個月內有所改變，「提供的模型名單正在進行修改中，尤其將考慮開源式AI，以及歐盟自主開發的AI」。

人工智慧 歐洲議會 國會

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