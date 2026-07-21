英相柏能就任 承諾降低生活成本

甫接任工黨黨魁的柏能，20日成為自2016年以來英國第七位首相。他在就任首相後的首次講話中承諾，將立即採取行動降低生活成本，包括說明相關措施如何籌資。他稱此舉是邁向一項「十年計畫」的第一步。

該計畫旨在重組政府、向地方政府下放更多權力，並將部分基本公共服務置於「更強有力的公共控制之下」。

柏能發表談話時，沒有使用一般講台，也沒有講稿，似乎是為了突出自己更親民的形象，講話持續約五分鐘。談話也包含旨在安撫投資者和英國海外盟友的內容，承諾將「遵守我們的財政規則」，並履行英國在國防方面的承諾。他另外對廣播媒體表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

按規劃，柏能將自倫敦時間20日下午起陸續發布內閣人事。他在英格蘭北部曼徹斯特（Manchester）設立的首相府北部辦公室預計也將在20日開始正式運作。

首相府北部辦公室是柏能促進英國各地均衡發展、縮小區域之間的經濟和社會發展差距、將更多權力由中央下放至地方的施政規劃一環。