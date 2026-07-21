聽新聞
0:00 / 0:00

英相柏能就任 承諾降低生活成本

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

甫接任工黨黨魁的柏能，20日成為自2016年以來英國第七位首相。他在就任首相後的首次講話中承諾，將立即採取行動降低生活成本，包括說明相關措施如何籌資。他稱此舉是邁向一項「十年計畫」的第一步。

該計畫旨在重組政府、向地方政府下放更多權力，並將部分基本公共服務置於「更強有力的公共控制之下」。

柏能發表談話時，沒有使用一般講台，也沒有講稿，似乎是為了突出自己更親民的形象，講話持續約五分鐘。談話也包含旨在安撫投資者和英國海外盟友的內容，承諾將「遵守我們的財政規則」，並履行英國在國防方面的承諾。他另外對廣播媒體表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

按規劃，柏能將自倫敦時間20日下午起陸續發布內閣人事。他在英格蘭北部曼徹斯特（Manchester）設立的首相府北部辦公室預計也將在20日開始正式運作。

首相府北部辦公室是柏能促進英國各地均衡發展、縮小區域之間的經濟和社會發展差距、將更多權力由中央下放至地方的施政規劃一環。

英國 柏能 工黨

延伸閱讀

英國首相20日交接 柏南就職演說擬強調團結與希望

柏南就任英國首相：關懷人民是施政核心 全力以赴

施凱爾即將卸任首相 英國迎來「柏能時代」

新英國首相柏能：不需要立即舉行大選

相關新聞

SK集團：記憶體搶貨混亂 明年價格漲勢不會趨緩

韓媒報導，記憶體大廠SK海力士母公司SK集團會長崔泰源表示，AI浪潮推升半導體需求強勁，明年AI半導體需求可望較今年大增60%至100%，儲存晶片價格也將持續上漲，當前全球企業為取得充足的記憶體，搶料激烈程度「必須用混亂來形容」。

美伊又說要和談 油價走跌

美伊20日仍持續互相攻擊，但雙方外交官員都表示願意透過談判解決爭端，國際油價震盪走跌。與伊朗結盟的葉門「青年運動」組織則同日宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖；此舉讓全球能源供應面臨的威脅從波斯灣進一步擴大至紅海地區，進一步向美國施壓。

美考慮禁用大陸AI大模型

跡象顯示，川普政府可能會禁用先進的中國大陸人工智慧（AI）模型，以避免安全風險。不過反對者認為，若美國實施禁令，將強化OpenAI和Anthropic的主導地位，會妨礙競爭。

字母、特斯拉等將公布財報 美股科技七雄拚當「救市主」

美股科技七雄（Magnificent 7）近兩周走勢復甦，蘋果、Meta本月雙雙漲約15%，但這波反彈主要來自資金輪動，半導體及記憶體股跌勢抵銷七雄漲勢，標普500指數與一個月前相比幾無變動。分析師表示，未來幾周這些科技巨頭公布的財報有可能喚醒沉睡的股市，帶動大盤指數走高。

歐洲議會靠AI對付「AI 氾濫」

歐洲議會為控管議員及助理使用人工智慧（AI）來草擬演說稿、質詢稿，甚至法律修正案，最快將於9月推出自有的新平台EPGenAI Hub（歐洲議會通用AI中心），能讓議員及幕僚存取Meta、OpenAI、Anthropic以及法國Mistral等公司推出的AI模型。新平台目前正在測試中。

氣候黑天鵝風險 警報響起

全球氣溫持續攀升，已促使機構投資人重新評估投資組合可能承受的衝擊。摩根大通稱之為「氣候黑天鵝風險」，而安聯全球投資、標準人壽等大型投資機構也表示正嚴肅看待這種情境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。