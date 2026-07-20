快訊

與北醫附醫合約終止 婦產科醫劉偉民：7月底合約到期「可惜來得突然」

行政院急召6都市長談食安法修法 盧秀燕確定出席

押了！無業女涉毒駕豐原釀1死5傷 台中地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體業者當心 AI長約未必靠得住

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
AI業者表示透過長約，使未來營收具有空前的能見度。路透
AI業者表示透過長約，使未來營收具有空前的能見度。路透

金額動輒高達數百億美元的半導體長期供應合約（LTA），與人工智慧（AI）榮景息息相關；但如果榮景退潮，投資人不應篤定認為LTA絕對可靠。

AI業者表示透過LTA，使他們未來營收具有空前的能見度，能夠吸引投資者相繼加入；記憶晶片供應廠商近月來更想方設法與客戶訂立LTA，希望能使具有高度景氣循環性質的業務更為穩定。

三星電子、SK海力士與美光等記憶晶片三巨頭的盈餘都創下歷史新高，並宣稱晶片供給吃緊現象將持續到2028年；SK海力士主管並表示，LTA能使市場對記憶晶片的看法完全改觀。

美光尤其積極，與客戶簽定的LTA通常為期5年，而且是「照付不議（take-or-pay）」。美光執行長梅羅塔在業績說明會上表示，這些LTA的金額將超過美光未來數年營收的一半以上。

這些發言乍聽之下對記憶晶片股投資人而言無異是天降福音。美光今年股價大漲約兩倍，海力士漲幅也類似，三星電子則上漲一倍。

但在景氣大好時LTA雖有助於股價上漲，但也有理由懷疑當景氣走低時LTA仍然可靠。事實上如果在LTA到期之前記憶晶片的需求消退，則買賣雙方可能會重新談判，或延長供貨期。晶片供應商不會把晶片交給不打算用的客戶；就算交貨，這些晶片也會成為客戶的庫存，以等待需求回升，屆時客戶將提用這些庫存，使晶片業者的營收延後實現。

晶片供應商也不會對把產品強推給客戶，以免傷害與客戶間的長期關係，尤其是當競爭對手更有彈性之際。

在疫情期間曾發生晶片短缺，當時晶片廠商抓住機會擴張產能，並決定那些客戶能夠優先得到供應，例如微芯（Microchip）曾在2021年實施「優先供應商計畫」；但幾年後晶片從短給變為過剩時，這項計畫也告作廢，客戶則獲得免責。供貨合約延長數年，且客戶並未採購當初承諾的數量。如果當前的AI榮景降溫，也可能發生類似情況。

LTA不僅出現在記憶晶片市場。首要的AI開發業者也與甲骨文及CoreWeave等雲端運算業者簽定合約，而雲端業者則與AI晶片業者訂有合約，AI晶片廠商多與台積電等晶片製造廠商訂約，台積電則是與艾司摩爾訂約。

但靠LTA所產生能見度卻可能迅速變得模糊。據國際清算銀行（BIS）7月發表的最新報告指出，AI供應鏈缺貨現象可能使過度投資情況益發嚴重，「由於廠商試圖透過長期合約鎖住未來的產能，因此一旦需求令人失望，業者將更加曝險」。換言之，無論是看到長期合約就對AI業者擴大融資的金融機構及投資者，都可能陷入震撼之中。

SK海力士 晶片 海力士

延伸閱讀

記憶體股從高點重挫四成 AI需求能否打破景氣循環宿命成市場最大分歧

SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨

趨勢觀察／功率半導體 決勝AI供電新戰場

AI晶片熱潮助攻 艾司摩爾有望成歐洲首家兆元企業

相關新聞

美股早盤／停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈、AMD勁揚4%

美股20日早盤三大指數上揚，尤其晶片股走高，AMD漲超4%。同時，葉門胡塞組織計劃對沙國實施海上封鎖，可能影響紅海航運，與此同時美伊停火提議浮現。

美伊再度交火 美國汽油價格重返每加侖4美元

美國與伊朗對民用及軍事設施的相互攻擊持續升溫下，美國汽車協會（AAA）資料顯示，美國汽油價格再度飆升，每加侖平均價格今天...

記憶體業者當心 AI長約未必靠得住

金額動輒高達數百億美元的半導體長期供應合約（LTA），與人工智慧（AI）榮景息息相關；但如果榮景退潮，投資人不應篤定認為LTA絕對可靠。

Netflix將推出免費版？ 執行長洩考量：廣告規模是關鍵

面對免費廣告串流電視（FAST）市場的快速崛起，Netflix共同執行長彼特斯（Greg Peters）於18日在第二季財報電話會議上明確表示，公司目前並沒有推出自身的免費廣告串流服務（FAST）的近期計畫，雖然免費模式在某些特定市場具備潛力，但團隊必須極其謹慎地考量是否會「蠶食」現有的付費訂閱層級。他強調，長遠來看免費模式仍在評估範圍內，但「短期內絕對不會推出」。

阿里巴巴「全球速賣通」違反數位服務法 歐盟重罰203億

歐盟執委會今天宣布，阿里巴巴集團旗下的跨境電商平台「全球速賣通」違反「數位服務法」，因此對它處以5.5億歐元（約新台幣2...

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

伊朗外交部宣布已收到調解提案，可能與美國重啟談判。此消息引發國際油價回落，布蘭特原油跌至每桶90美元以下，早前曾漲至六個月高點，市場因美伊敵對行動加劇而震盪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。