記憶體業者當心 AI長約未必靠得住

金額動輒高達數百億美元的半導體長期供應合約（LTA），與人工智慧（AI）榮景息息相關；但如果榮景退潮，投資人不應篤定認為LTA絕對可靠。

AI業者表示透過LTA，使他們未來營收具有空前的能見度，能夠吸引投資者相繼加入；記憶晶片供應廠商近月來更想方設法與客戶訂立LTA，希望能使具有高度景氣循環性質的業務更為穩定。

三星電子、SK海力士與美光等記憶晶片三巨頭的盈餘都創下歷史新高，並宣稱晶片供給吃緊現象將持續到2028年；SK海力士主管並表示，LTA能使市場對記憶晶片的看法完全改觀。

美光尤其積極，與客戶簽定的LTA通常為期5年，而且是「照付不議（take-or-pay）」。美光執行長梅羅塔在業績說明會上表示，這些LTA的金額將超過美光未來數年營收的一半以上。

這些發言乍聽之下對記憶晶片股投資人而言無異是天降福音。美光今年股價大漲約兩倍，海力士漲幅也類似，三星電子則上漲一倍。

但在景氣大好時LTA雖有助於股價上漲，但也有理由懷疑當景氣走低時LTA仍然可靠。事實上如果在LTA到期之前記憶晶片的需求消退，則買賣雙方可能會重新談判，或延長供貨期。晶片供應商不會把晶片交給不打算用的客戶；就算交貨，這些晶片也會成為客戶的庫存，以等待需求回升，屆時客戶將提用這些庫存，使晶片業者的營收延後實現。

晶片供應商也不會對把產品強推給客戶，以免傷害與客戶間的長期關係，尤其是當競爭對手更有彈性之際。

在疫情期間曾發生晶片短缺，當時晶片廠商抓住機會擴張產能，並決定那些客戶能夠優先得到供應，例如微芯（Microchip）曾在2021年實施「優先供應商計畫」；但幾年後晶片從短給變為過剩時，這項計畫也告作廢，客戶則獲得免責。供貨合約延長數年，且客戶並未採購當初承諾的數量。如果當前的AI榮景降溫，也可能發生類似情況。

LTA不僅出現在記憶晶片市場。首要的AI開發業者也與甲骨文及CoreWeave等雲端運算業者簽定合約，而雲端業者則與AI晶片業者訂有合約，AI晶片廠商多與台積電等晶片製造廠商訂約，台積電則是與艾司摩爾訂約。

但靠LTA所產生能見度卻可能迅速變得模糊。據國際清算銀行（BIS）7月發表的最新報告指出，AI供應鏈缺貨現象可能使過度投資情況益發嚴重，「由於廠商試圖透過長期合約鎖住未來的產能，因此一旦需求令人失望，業者將更加曝險」。換言之，無論是看到長期合約就對AI業者擴大融資的金融機構及投資者，都可能陷入震撼之中。