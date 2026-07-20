美股早盤／停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈、AMD勁揚4%

美股20日早盤三大指數齊揚，晶片股走高，投資人靜待科技巨頭公布財報；同時，在中東衝突可能惡化之際，葉門叛軍胡塞組織將對沙國實施海上封鎖，可能威脅紅海航線，又有消息稱各方正試圖推動停火。路透引述一名未具名伊朗高級官員的話報導稱，調解方已提議美伊停火10天。

道瓊工業指數20日早盤上漲134點或0.3%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.8%。

費城半導體指數漲2.9%，台積電ADR早盤漲2.8%。VanEck半導體ETF早盤漲逾2.5%，美光勁揚逾5%。

超微（AMD）早盤漲逾4%。微軟20日宣布，將在Azure資料中心部署AMD的Helios機櫃系統。Helios是AMD迄今挑戰輝達（NVIDIA）最具競爭力的產品，預計今年稍晚開始出貨。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，已接獲中間人轉交的提案，可基於國家利益與美國展開談判。美國原油期貨盤中報每桶82美元，布蘭特原油也自隔夜高點回落，報每桶略高於88美元。

布蘭特原油期貨價格仍遠低於4、5月的高點，顯示能源市場可能開始把目光轉向荷莫茲海峽以外的替代原油運輸路線。

其他個股方面，華爾街20日調高Alphabet、英特爾、IBM與特斯拉業績預估，這些企業本周稍晚將公布上季財報。Alphabet應聲漲逾2%、英特爾漲4%、IBM跌0.6%、特斯拉漲0.4%。

Imax股價早盤上漲3.6%，因旗下史詩鉅片《奧德賽》上映首周末全球進帳2.64億美元，榮登全球票房冠軍。