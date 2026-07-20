Netflix將推出免費版？ 執行長洩考量：廣告規模是關鍵

面對免費廣告串流電視（FAST）市場的快速崛起，Netflix共同執行長彼特斯（Greg Peters）於18日在第二季財報電話會議上明確表示，公司目前並沒有推出自身的免費廣告串流服務的近期計畫，雖然免費模式在某些特定市場具備潛力，但團隊必須極其謹慎地考量是否會「蠶食」現有的付費訂閱層級。他強調，長遠來看免費模式仍在評估範圍內，但「短期內絕對不會推出」。

據「好萊塢報導」指出，曾有消息聲稱Netflix高層內部正在研議引進連續播放單一節目或特定類型的「即時頻道（live channels）」，期望藉此刺激觀眾的停留時間與黏著度。而針對市場傳聞彼特斯坦言，免費模式確實可能符合某些市場的在地剛需，但要實現這項商業特徵，必須確保免費產品與付費訂閱層級之間有著明確且合理的差異化，避免現有的付費會員倒流至免費層級。

此外，在任何考慮推出免費服務的目標國家中，具備較大規模且高效的在地廣告業務，是讓免費經濟模式得以運作的必要基石。彼特斯強調，維護並提升服務的可及性是公司的核心目標，但「最佳化長期營收」仍然不可動搖。因此，免費模式會持續列入評估，但近期並無相關動作。

Netflix發布的最新第二季財報顯示，儘管獲利表現優於華爾街預期，但在「總營收」項目上卻未達市場標準。更讓投資人感到警覺的是，Netflix預測未來幾個季度的營收成長速度將會放緩，導致其股價在當天應聲重挫，直接跌至52週以來的最低點。

與此同時，競爭對手的FAST免費廣告串流服務正在急速膨脹。大數據顯示，福斯（Fox）旗下的Tubi在近期已搶下全美2.3%的電視觀看時間，而Roku Channel則搶下3%。雖然Netflix仍以 7.8% 的市佔率領先其他付費串流平台（僅次於YouTube的13.4%），但福斯近期也宣布了收購Roku及Roku Channel的龐大計畫，勢將進一步震撼串流賽道。