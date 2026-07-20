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阿里巴巴「全球速賣通」違反數位服務法 歐盟重罰203億

中央社／ 布魯塞爾20日專電
阿里旗下全球速賣通（AliExpress）。路透
阿里旗下全球速賣通（AliExpress）。路透

歐盟執委會今天宣布，阿里巴巴集團旗下的跨境電商平台「全球速賣通」違反「數位服務法」，因此對它處以5.5億歐元（約新台幣203億元）罰款。

歐盟執委會指出，「全球速賣通」被裁罰5.5億歐元的原因是未盡到「數位服務法」（DSA）所規定的義務，未能盡責評估並降低平台上銷售非法、不安全或仿冒產品的相關風險。同時已責令平台採取行動改善。

歐盟執委會表示，許多非法產品在平台上流通，即使被發現、檢舉卻依然在平台上保留數週之久。同時，出售非法產品的店家即使受到處罰，仍能繼續在平台上營運。

此外，由於「全球速賣通」的查核人力不足，因此產品合規檢查容易規避，造成不合格的產品在平台上自由流通；未能有效防止仿冒品擴散也是一大問題，賣家能輕易繞過平台的檢核系統並大量上架仿冒產品，而這些產品往往在事後因涉仿冒而被下架。

除了人力審核的資源不足外，歐盟執委會也指出「全球速賣通」未能充分評估推薦和廣告系統如何加劇非法產品的擴散，許多非法產品在被下架之前，早已透過廣告等方式推薦給消費者。

歐盟執委會表示，綜合考量違規行為的性質、歐盟使用者受影響的程度，以及持續時間，決定5.5億歐元的裁罰。「全球速賣通」未能進行適當的風險評估以及未能有效降低系統性風險，均嚴重違反數位服務法。

依據數位服務法規定，「全球速賣通」必須於10月20日前提交改善計畫。歐洲數位服務委員會（European Board for Digital Services）收到計畫後的1個月內將提出意見，隨後交由歐盟執委會進行接下來的程序。

歐盟執委會在收到意見後的1個月內將會做出最終決定，並設定合理的改善期限。

阿里 歐盟 阿里巴巴集團

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