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美伊再度交火 美國汽油價格重返每加侖4美元

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
圖為7月16日在美國加州洛杉磯縣的一處加油站拍攝的柴油和汽油價格顯示牌。 新華社
圖為7月16日在美國加州洛杉磯縣的一處加油站拍攝的柴油和汽油價格顯示牌。 新華社

美國伊朗對民用及軍事設施的相互攻擊持續升溫下，美國汽車協會（AAA）資料顯示，美國汽油價格再度飆升，每加侖平均價格今天重返4美元，高於一年前的均價3.14美元。

美聯社報導，這是全美平均統計資料，因此部分州的駕駛其實已支付遠高於每加侖4美元的油價長達一段時間，其他州油價相對較低。各州油價差異涉及供應地點遠近和稅率不同等因素。

美國加油站每加侖（約合3.785公升）平均汽油價格首度飆破4美元（新台幣約129元），發生於今年3月底。全球民眾也正設法應付能源價格攀升問題。

美國與伊朗6月中旬達成旨在結束中東戰爭的臨時停火協議，使原油價格漲勢趨緩甚至回落，美國汽油價格一度跌破每加侖4美元。不過，隨著美國與伊朗近來步步逼近全面開戰，原油價格再度攀升。

國際基準布倫特原油（Brent Crude）今天盤中上漲3.2%，來到每桶90.95美元；美國基準西德州中級原油（WTI）也揚升2.8%，每桶報84.04美元。

報導指出，經濟負擔能力可能成為美國期中選舉選民看重的議題；汽油和原油價格進一步上漲，將連帶推升生鮮雜貨及其他貨物的價格。

油價 美國 伊朗

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