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韓股槓桿ETF公布新制效果有限 單日成交金額仍高
韓國單一個股槓桿ETF商品補強措施公布後，今天是第一個交易日，雖然未來將實施最低保證金門檻等措施，不過今天16檔單一個股槓桿商品成交金額仍超過12兆韓元。
根據韓聯社報導，金融當局在16日收盤後公布單一個股槓桿ETF商品補強措施，包括提高單一個股槓桿商品交易的最低保證金門檻，由1000萬韓元（約新台幣22萬元）提高至3000萬韓元（約新台幣66萬元），預計自8月5日起實施。
交易單位也將暫定調整為每次20股，考量各券商系統開發時間，交易單位變更預計於今年11月實施。
市場原本預期在這些措施出爐後，成交量可能降溫，但實際上並無明顯變化。根據韓國證券電算（Koscom）資料，今天16檔單一個股槓桿商品（含2檔反向商品）成交金額共達12兆3264億韓元（約新台幣2667億元）。
另外，今天14檔槓桿ETF商品全面重挫，總市值降至9兆1174億韓元（約新台幣2026億元），創下自6月11日以來的新低。今天個股槓桿商品跌幅普遍介於8%至9%，整體韓國股市也相當動盪，KOSPI及KOSDAQ市場均啟動賣出方熔斷機制。
新韓投資證券研究員姜鎮赫（音譯）分析指出，雖然單一個股槓桿制度有所改善，但韓國股市變化仍相當有限，在少數個股上漲的情況下，仍未能扭轉市場氛圍。也有部分人士認為，僅靠補強措施仍難以解決單一個股槓桿商品對韓國股市帶來的副作用。
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