美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

伊朗外交部20日說，已接獲中間人轉交的提案，可基於國家利益與美國展開談判，國際油價聞訊回吐同日稍早漲幅，跌至每桶90美元以下。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，「過去幾天外交機制相當活躍，來自部分中間人的意見，已傳達至伊朗當局」。

消息傳出後，布蘭特原油期貨20日盤中一度下跌0.16%至每桶87.96美元，此前曾觸及91.42美元，為6月11日以來最高水準；美國西德州中級原油（WTI）期貨盤中跌0.61%至每桶81.99美元。

同日稍早，布蘭特原油價格一度勁揚3.77%至每桶91.42美元，美國西德州中級原油8月期貨上漲3.5%至每桶85.39美元，主因美伊在周末期間進一步升高敵對行動，包括一座科威特重要石油設施遭擊，且試圖通過荷莫茲海峽的船隻又成攻擊目標。

與此同時，伊朗革命衛隊（IGRC）仍擺出強硬姿態。塔斯尼姆通訊社報導，伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，揚言會隨時警戒，應對任何美國對伊朗領土的滲透。