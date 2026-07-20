中東戰爭推升油價創6月來新高 亞股收盤走勢分歧

由於美國與伊朗再度爆發戰事，布倫特原油今天觸及6月以來新高。同時，投資人持續權衡中東戰爭延燒的衝擊，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，隨著華府與德黑蘭互相交火，原油價格於過去一週勁揚，市場擔憂荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通行恐長期受阻。

布倫特原油（Brent Crude）與美國基準西德州中級原油（WTI）上週末分別上揚逾4%後，今天都延續漲勢。布倫特原油價格一度突破每桶91美元，創下6月11日以來新高。

雖然油價新一波上漲為市場帶來新的地緣政治風險溢價，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，美國通膨降溫與勞動市場轉疲顯示，這波能源衝擊不一定會引發新一輪全面性通膨。

他指出，最大風險在於若高油價持續時間過長，恐抑制家庭消費支出並拖累經濟成長。

亞洲股市今天漲跌互見。

中國股市表現較佳，投資人預期北京在上週公布經濟數據後，將推出振興經濟的進一步措施，因此促使股市延續近日漲勢。

香港股市收盤上漲2.36%，上海股市也收紅；馬尼拉與威靈頓股市則小幅收高。

其他地方則多抱持觀望態度。首爾股市收低4.46%，台北、雪梨與吉隆坡股市也都收黑。