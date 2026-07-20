聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰爭推升油價創6月來新高 亞股收盤走勢分歧
由於美國與伊朗再度爆發戰事，布倫特原油今天觸及6月以來新高。同時，投資人持續權衡中東戰爭延燒的衝擊，亞洲股市今天收盤走勢不一。
法新社報導，隨著華府與德黑蘭互相交火，原油價格於過去一週勁揚，市場擔憂荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通行恐長期受阻。
布倫特原油（Brent Crude）與美國基準西德州中級原油（WTI）上週末分別上揚逾4%後，今天都延續漲勢。布倫特原油價格一度突破每桶91美元，創下6月11日以來新高。
雖然油價新一波上漲為市場帶來新的地緣政治風險溢價，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，美國通膨降溫與勞動市場轉疲顯示，這波能源衝擊不一定會引發新一輪全面性通膨。
他指出，最大風險在於若高油價持續時間過長，恐抑制家庭消費支出並拖累經濟成長。
亞洲股市今天漲跌互見。
中國股市表現較佳，投資人預期北京在上週公布經濟數據後，將推出振興經濟的進一步措施，因此促使股市延續近日漲勢。
香港股市收盤上漲2.36%，上海股市也收紅；馬尼拉與威靈頓股市則小幅收高。
其他地方則多抱持觀望態度。首爾股市收低4.46%，台北、雪梨與吉隆坡股市也都收黑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。