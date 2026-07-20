韓股2大指數收黑 盤中觸發暫停交易機制

韓國股市17日逢國定假日休市一天後，今天延續近來頹勢，兩大指數盤中均觸發賣方程式交易暫停機制（sell-side sidecarmeasure），終場收低。

「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤下跌4.46%或304.33點，收報6516.27點。另一指數KOSDAQ重挫5.33%或42.20點，收在749.64點。

KOSDAQ在當地時間上午10時52分左右觸發賣方程式交易暫停機制，當日散戶買超1907億韓元，外資和機構投資人各賣超577億韓元和1348億韓元。

KOSPI於當地時間上午11時21分左右也觸發暫停交易機制。當日散戶和外資各買超3510億韓元和5161億韓元，但機構投資人賣超9218億韓元，拖累該指數下挫。

韓國市值前十大上市公司股價今天收盤盡墨，包括三星電子、SK海力士、SK Square、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）、現代汽車、LG新能源、三星生物製劑、三星生命保險、KB金融集團，以及起亞汽車。

位於首爾的大信證券（Daishin Securities）研究員李京旻（音譯）表示：「投資人情緒受半導體利空消息和美國與伊朗軍事衝突風險升高所影響。日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）在一樁美國專利訴訟吞敗，須賠償逾3000億韓元，加上中國人工智慧（AI）新創公司『月之暗面』（Moonshot AI）準備於香港首次公開發行（IPO），進一步削弱半導體業的市場情緒。」

他指出：「不過，記憶體需求維持韌性且供應方仍具優勢，前景依然看好。因此，目前逢低進場與獲利了結的資金交錯，外資、機構投資人及散戶之間資金流動尚無明確方向，造成市場氛圍複雜、波動加劇。」

另據路透社報導，韓國股市處於全球AI熱潮核心，但其近期的劇烈波動，已讓從東京到紐約股市的交易商都有感。這讓各方投資組合大亂，也使得投資人對基本面的看法受到嚴重扭曲。

BigGo Finance的資料顯示，KOSPI今年來已觸發過7次熔斷（circuit breaker），也就是當指數下跌超過8%至少達到1分鐘後，整體市場暫停交易。