亞洲金融中心競爭升溫 新加坡擬調整基金稅務優惠

亞洲金融中心競爭日益白熱化，面對香港稅務優惠吸引投資機構與人才，英國金融時報報導，新加坡當局正研議調整基金稅務優惠措施。新加坡專家今天告訴中央社，新幣強勢及穩健金融環境仍有助獅城維持優勢，可望抵禦香港人才磁吸效應。

金融時報（Financial Times）19日引述知情人士報導，新加坡金融管理局（MAS）與投資公司討論降低基金經理人的稅負，以維持新加坡競爭力並留住人才。雙方討論涵蓋多項措施，包括降低投資機構的營運成本，基金業高層告知監管機關，除非新加坡原本已具競爭力的稅率進一步下調，否則投資組合經理人可能會要求調往香港工作。

報導指出，過去因政治動盪及外界認為香港防疫措施過於強硬，外籍白領專業人士從香港移居新加坡。作為吸引金融人才回流措施一環，香港擬調整有關附帶權益（carried interest）及績效報酬（performancefees）稅務規定。如今若人才由新加坡轉往香港，意味著疫情後趨勢有可能出現逆轉。

熟悉東南亞金融動態的新加坡資深媒體人陳士銘，今天告訴中央社，新加坡目前具備作為財富避風港的競爭優勢，政治環境穩定，儘管生活成本偏高對部分外籍人才吸引力可能略受影響，但強勢的新幣及穩健的金融環境有助新加坡維持競爭優勢，仍可在一定程度上抵禦香港人才磁吸效應。

新加坡警方2023年查獲涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣243億元）的洗錢案，由於那是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動、備受關注。特別是有關家族辦公室和富人移民，一些銀行正重新了解客戶金錢流向，新加坡也因此提高外國人申請家族辦公室的門檻。

新加坡律師鍾庭輝告訴中央社，在法律和政策上，在新加坡設家族辦公室和企業仍具優勢，新加坡擁有簡化的公司註冊程序；穩定法律政策及有效率的爭議解決機制是外國投資者選擇新加坡的考量。

在家族辦公室方面，新加坡貫徹稅收優惠政策，例如基金管理稅務優惠計畫（Financial Sector Incentive-Fund Management Scheme，FSI-FM）和基金稅務豁免計畫（Section 13O and Section 13U schemes）。

家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。