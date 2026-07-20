大華銀投信：韓國KOSPI 50指數未來一年預估EPS成長率達185%

2026年以來，南韓股市（KOSPI）在半導體狂潮與「螞蟻大軍」散戶大開槓桿的推波助瀾下，上演了一場驚心動魄的「魔性」多頭。然而，隨之而來的極端震盪，最終逼得南韓監管當局不得不於上周五（17日）出手干預。

回顧這波由盛轉衰的歷程，南韓金融主管機關先前放寬法規、核准單一股票槓桿及反向ETF的舉措，無異於親手釋放「瓶中精靈」，將原本用於分散風險的工具，扭曲成充滿投機「高度刺激」的短線動能炒作利器。

這場風暴本質上源於南韓特有的「散戶DNA」與宏觀環境的結構性矛盾。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI50 （009829）預定經理人郭修誠分析表示，過去南韓家庭資產過度集中於房地產與存款，政府因此強力的推動「企業價值提升計畫」（Corporate Value-Up Program）結構性改革，初衷是要求上市公司壓低庫藏股、取消交叉持股並提高股本回報，建立長期投資與追求股利回報的成熟文化，藉此扭曲財閥體制所導致的「韓國折價」（Korea Discount）宿命。

然而，這項政策引導卻與韓股散戶根深蒂固、追求高風險動能交易的投機文化迎面對撞。由於不滿國內環境，過去大量散戶攜帶熱錢跨海搶進美股科技七巨頭與各類槓桿商品，造成韓元匯率持續承壓。隨著市場情緒出現逆轉，加上中國大陸最新發布的AI模型「DeepSeek時刻」再度挑動全球對AI商業變現進程的敏感神經，半導體產業的下行修正迅速被槓桿ETF放大。

短期而言，郭修誠分析指出，槓桿ETF帶來的龐大籌碼套牢區（overhang）仍需要數周甚至數月的時間進行籌碼清洗，不過，這場陣痛也是南韓散戶走向成熟市場必經的昂貴一課。

郭修誠分析，南韓半導體雙雄具備全球頂尖的技術護城河、扎實的資本支出壁壘與歷史級的營業利潤率，基本面實力並非過去盲目炒作的板塊可比擬。且歷經洗盤後，韓國KOSPI50指數未來一年預估EPS成長率高達185%，預期本益比卻僅約8.7倍，估值明顯低於台、日、美股。當前因散戶槓桿多頭斷頭、貪婪與恐懼交織所砸出的估值窪地，反而為投資創造極佳買點。

對於尋求規避單一企業風險，想參與全球AI硬體核心紅利的台灣投資人而言，大華韓國KOSPI50 ETF正是直通韓股重估紅利的戰略利器。

009829募集期間為8月3日至8月7日，該ETF以10元親民價發行，追蹤KOSPI50指數，前兩大成分股精準鎖定SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung），合計權重近70%，精準卡位AI算力心臟；同時設有「單一成分股30%權重上限」的定期審核機制以緩和單一企業風險。此外，指數更網羅現代汽車、KB金融集團等響應政策、獲利強勁且注重股東權益的非財閥各產業出口龍頭。當科技股面臨技術性修正時，非科技權重能及時提供強韌的防守支撐，協助投資人完美湊齊跨國AI供應鏈的最後一塊拼圖。