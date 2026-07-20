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歐洲央行將召開政策會議 官員緊盯中東局勢發展

中央社／ 法蘭克福20日綜合外電報導

中東地區近日爆發新一波衝突，引發國際油價再度上揚，對本週稍晚即將舉行政策會議的歐洲中央銀行（ECB）構成挑戰，緊盯中東局勢的決策官員正考慮是否再度升息。

法新社報導，ECB於6月調升基準利率1碼（0.25個百分點）至2.25%、為2023年來首度升息，因應中東衝突造成歐元區物價急攀一事。

自美國與伊朗6月中旬達成旨在結束中東戰爭的臨時停火協議後，歐元區通膨率回落至ECB設定的2%目標附近，外界預期ECB本週暫緩升息幾乎已成定局。

不過，美伊近日再度交火，伊朗宣布關閉能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），國際油價再度上漲。

儘管如此，仍有分析師認為ECB決策官員維持利率不動的機率偏高。貝倫堡銀行（Berenberg Bank）經濟學家施密特（Felix Schmidt）告訴法新社：「我們預估這次會議不會調整利率。」

荷蘭國際集團（ING）的布茲斯基（CarstenBrzeski）認為，「ECB仍有一小部分升息機率」，但維持利率不動是最有可能發生的情況。

不過，中東局勢變化可能引發主張升息和力推寬鬆政策的ECB官員彼此激烈討論。

此外，投資人將緊盯ECB總裁拉加德（ChristineLagarde）在政策會議後記者會中是否釋出任何關於利率政策前景的蛛絲馬跡，儘管她向來三緘其口。

中東 歐元區 ECB

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