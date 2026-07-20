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氣候黑天鵝臨近 最可怕情境考驗投資人資產風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
加拿大野火霾害籠罩曼哈頓天際線，帝國大廈望去一片矇矓。法新社
加拿大野火霾害籠罩曼哈頓天際線，帝國大廈望去一片矇矓。法新社

全球氣溫持續攀升，已促使機構投資人重新評估投資組合可能承受的衝擊。摩根大通稱之為「氣候黑天鵝風險」，而安聯全球投資、標準人壽等大型投資機構也表示正嚴肅看待這種情境。

標準人壽永續投資研究主管 Hetal Patel 指出，若到 2028 年中仍未認真看待這類風險，投資人將「真的脫離主流」。該公司計劃明年針對旗下 3,170 億英鎊投資組合進行初步模擬，檢視資產可能受何影響。

氣候臨界點指地球空氣、陸地、海洋和冰層等自然系統中的關鍵門檻，一旦跨越，可能造成突然而危險、且無法逆轉的破壞。Apave Climate School 總經理 Antoine Poincaré 說，這是氣候變遷「最可怕的部分」。全球 2024 年首度短暫突破升溫 1.5 度門檻，如今本世紀升溫幅度可能接近兩倍，科學家形容這是災難性軌跡。

具體例子包括珊瑚礁死亡、亞馬遜雨林轉為草原，以及格陵蘭冰層進入不可逆的融化。埃克塞特大學研究人員去年 10 月表示，全球已面臨「新現實」，暖水珊瑚礁出現大規模死亡，等於跨過第一個臨界點。北歐特別關注大西洋經向翻轉環流（AMOC）崩解風險；若該洋流系統失靈，英國冬季可能大幅轉冷，最新模型甚至顯示倫敦可能出現零下 20 度極端寒潮，北極海冰可能南下至劍橋所在的東英格蘭一帶。同時，全球暖化仍會推升更熱、更乾的夏季，提高缺水風險，並衝擊農業等關鍵產業。

摩根大通全球氣候顧問主管 Sarah Kapnick 說，基金如今關心的是氣候臨界點如何在實際投資決策期間影響資產、何時引發市場重估，以及曝險集中在哪裡。她認為，除流動性較差的實體資產外，債券市場可能率先承受價格衝擊。英國審慎監理局也已要求銀行和保險業納入非線性、不可逆的氣候風險，並指出回顧歷史資料已不足以判斷未來風險。

不過，精準模擬仍極困難。USS 投資管理主管 Mirko Cardinale 說，預測臨界點何時發生未必有用，但永久凍土融化或 AMOC 崩解可能在未來 15 至 20 年內發生。Jefferies 的 Aniket Shah 說，投資人最在意時程：這是 10 年、50 年，還是 100 年的情況。Legal & General 氣候模型主管 Justine Schafer 則說，能源轉型進展不如預期，使部分投資人開始準備面對「最壞結果」。Shah 指出，戰爭和疫情後，經濟與企業仍能快速調整；但氣候臨界點不同，這將是市場從未面對過的不可逆衝擊。

氣候變遷

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