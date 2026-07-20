韓股槓桿ETF血淚教訓 半年逾116萬人接受金融教育

韓國股市近來震盪，單一個股槓桿ETF被指為主要原因之一，許多民眾也因此學到教訓，今年上半年完成相關金融課程的人數較去年同期暴漲19倍，另外政府也提出各項補強措施。

韓媒「文化日報」今天報導，根據國會政務委員會所屬、國民力量議員姜明求向韓國金融投資協會取得的資料，今年上半年完成金融投資教育院槓桿商品基礎教育的人數共計116萬2751人，較去年同期暴增近19倍。

有分析認為，三星電子、SK海力士等單一個股槓桿商品上市，引發投資熱潮，也帶動教育需求大幅增加。由於單一個股槓桿商品上市後，韓國股市波動劇烈，散戶投資人損失增加，引發外界持續批評，政府已提出補強措施。

根據韓國金融當局16日公布的補強措施，包括將最低保證金門檻由1000萬韓元（約新台幣22萬元）提高至3000萬韓元（約新台幣66萬元），並將事前教育時數由原本2小時延長至3小時等內容。

雖然單一個股槓桿ETF引發爭議，不過根據韓聯社報導，青瓦台政策室長金容範昨天上KBS節目時表示，投資人已經投入資金，商品規模也已超過10兆韓元（約新台幣2220億元），「如果真的下市，本身就會對市場造成巨大衝擊，屆時還必須消化大量賣壓。」

對於主管機關近日提出，將槓桿ETF交易最低保證金提高至3000萬韓元現金，並規定每次至少交易20股等補強措施，金容範認為，「可望大幅減少副作用。」他也指出，主管機關經過充分討論，已採納市場過去提出的問題，因此推出這些措施，許多問題可望獲得相當程度改善。

不過金容範也強調，槓桿ETF商品在市場下跌時，影響力會加倍，因此如何將市場衝擊降至最低，仍須主管機關、資產管理公司及券商進一步討論。