快訊

余文樂宣布離婚！與台灣「皮帶千金」結束9年婚姻：永遠是家人

滿街都在咳！醫示警「夏季多病毒同時流行」：逾3週快就醫

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股槓桿ETF血淚教訓 半年逾116萬人接受金融教育

中央社／ 首爾20日專電

韓國股市近來震盪，單一個股槓桿ETF被指為主要原因之一，許多民眾也因此學到教訓，今年上半年完成相關金融課程的人數較去年同期暴漲19倍，另外政府也提出各項補強措施。

韓媒「文化日報」今天報導，根據國會政務委員會所屬、國民力量議員姜明求向韓國金融投資協會取得的資料，今年上半年完成金融投資教育院槓桿商品基礎教育的人數共計116萬2751人，較去年同期暴增近19倍。

有分析認為，三星電子SK海力士等單一個股槓桿商品上市，引發投資熱潮，也帶動教育需求大幅增加。由於單一個股槓桿商品上市後，韓國股市波動劇烈，散戶投資人損失增加，引發外界持續批評，政府已提出補強措施。

根據韓國金融當局16日公布的補強措施，包括將最低保證金門檻由1000萬韓元（約新台幣22萬元）提高至3000萬韓元（約新台幣66萬元），並將事前教育時數由原本2小時延長至3小時等內容。

雖然單一個股槓桿ETF引發爭議，不過根據韓聯社報導，青瓦台政策室長金容範昨天上KBS節目時表示，投資人已經投入資金，商品規模也已超過10兆韓元（約新台幣2220億元），「如果真的下市，本身就會對市場造成巨大衝擊，屆時還必須消化大量賣壓。」

對於主管機關近日提出，將槓桿ETF交易最低保證金提高至3000萬韓元現金，並規定每次至少交易20股等補強措施，金容範認為，「可望大幅減少副作用。」他也指出，主管機關經過充分討論，已採納市場過去提出的問題，因此推出這些措施，許多問題可望獲得相當程度改善。

不過金容範也強調，槓桿ETF商品在市場下跌時，影響力會加倍，因此如何將市場衝擊降至最低，仍須主管機關、資產管理公司及券商進一步討論。

三星電子 韓國 SK海力士

延伸閱讀

南韓46萬散戶爆倉官網救命？網酸「政策矛盾」：人都死了才開醫院

南韓2倍個股槓桿ETF爆斷頭潮！網憂：台灣也四貸同堂買正二

南韓個股槓桿ETF 金管會：不開放相關商品

金管會表態台灣禁推「單一個股槓桿ETF」！網：妨礙賺錢還是幫盲目散戶踩煞車

相關新聞

記憶體股從高點重挫四成 AI需求能否打破景氣循環宿命成市場最大分歧

半導體股漲勢近日急煞車，投資人擔心記憶晶片業又會重演供過於求的景氣循環。但仍有人堅持，AI 需求將打破這個產業長久以來的景氣榮枯周期。

美股漲勢要靠科技七雄救？散戶忙著追AI新贏家

科技七雄近兩週悄然復甦，蘋果與Meta本月雙雙大漲約15%，帶動Roundhill科技七雄ETF上漲逾4%，收復6月近9%跌幅。然而，這波反彈主要來自市場資金輪動：七雄漲勢抵銷半導體與記憶體股跌勢，標普500指數與一個月前相比，幾乎沒有變化。

大陸儲能電池壟斷全球九成市場 美國AI與能源轉型難以擺脫對陸企依賴

中國大陸雄霸全球儲能電池市場，甚至在美國市場也舉足輕重。華爾街日報報導，去年美國安裝的儲能系統逾九成使用大陸電池，今年第1季全球前十大儲能系統電池芯供應商全為陸企，合計市占高達 90%，可見華府在能源轉型和 AI 用電需求升高之際，仍難擺脫對大陸供應鏈的依賴。

以AI深偽假冒求職者！專家教企業防範「筆電農場」與遠距工作資安破口

隨著AI深偽技術氾濫，不法份子靠這種方式來偽造員工身分並滲透入公司，這類「合成內部人員」方式的攻擊導致企業面臨的資安風險提高，也凸顯內部安全漏洞遭遇更廣泛風險。

不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤

對倫敦、紐約和東京的基金經理人而言，在每天開盤交易前，如今多一項固定程序：先查看南韓股市。

簡立峰專欄／中國AI「百模大戰」到盡頭 下一步怎發展

中國AI模型曾經多達200多個、百花齊放，如今卻傳出「百模大戰」已走到盡頭。為什麼過去中國模型能如此大量，甚至便宜到讓全世界驚訝？低價的背後，其實藏著一套與美國完全相反的成本邏輯，但也因此埋下今日的瓶頸。當開源走到極致、連DeepSeek都被迫回頭募資改走美國的路，中國模型還剩下什麼牌？真正的出路，或許在一個多數人沒注意到的戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。