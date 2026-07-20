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記憶體股從高點重挫四成 AI需求能否打破景氣循環宿命成市場最大分歧

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK海力士在紐約風光掛牌ADR，股價卻自高點崩跌35%。路透
SK海力士在紐約風光掛牌ADR，股價卻自高點崩跌35%。路透

半導體股漲勢近日急煞車，投資人擔心記憶晶片業又會重演供過於求的景氣循環。但仍有人堅持，AI 需求將打破這個產業長久以來的景氣榮枯周期。

三星電子和SK海力士周一股價分別下跌4.1%和3.2%，三星已較 6 月高點下跌30%；SK 海力士順利赴美發行ADR，但首爾股價跌35%；美光也回落逾 30%。

這波震盪反映兩股勢力正在拉鋸：AI 資料中心帶動記憶體晶片需求大增，但業者也正投入鉅資擴充產能。英國金融時報引述首爾成均館大學教授權錫俊報導，若 AI 需求不如預期，大型記憶體業者擴產計畫可能使產業到 2028 年陷入供過於求。他指出，晶片廠目前假設未來兩到三年 AI 資料中心需求仍會強勁，但若 AI 投資回報不如預期，記憶體需求就會下滑。

電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）也看空美光，稱這波支出暴增是目前上升周期「結束的開始」。他說，美光仍是典型循環股，景氣好時漲過頭，景氣差時也會跌過頭。

記憶體晶片如今是 AI 資料中心的重要瓶頸，需求短期內超過供給，帶動主要業者獲利大增。但 DRAM 長期高度循環，1990 年代約有 20 家業者，如今只剩三星、SK 海力士和美光三大供應商主導，因維持競爭所需資本支出不斷膨脹，許多業者早已退出。

不過，也有分析師認為這一輪不同以往。麥格理首爾分析師 Daniel Kim 說，每次景氣循環都不同，過去經驗反而可能誤導判斷。他指出，AI 最需要的高頻寬記憶體（HBM）耗用更多晶圓，且 DRAM 技術微縮愈來愈困難，可能限制有效供給。

最大變數仍是中國大陸。長鑫存儲正準備規模 98 億美元的上市案，可望取得資金進一步擴產，挑戰三大業者長期主導地位。摩根士丹利估計，到 2028 年，中國大陸將占全球 DRAM 淨增晶圓產能約 30%，僅次於南韓。權錫俊說，中國大陸將是決定性變數；若長鑫擴產比預期更積極，南韓業者將更難控制供給。

ADR 三星 首爾

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