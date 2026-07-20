研調：矽光子兩大獨角獸推光互連 拚AI硬體創新技術

研調機構DIGITIMES調查，兩大矽光子獨角獸AyarLabs、Lightmatter已投入研發極具創新、前瞻性的光互連產品，預估兩大業者的創新技術將對資料中心、AI硬體供應鏈產生關鍵影響力。

DIGITIMES分析師陳冠榮表示，創新技術成為引發產業變革的驅動力量，Ayar Labs、Lightmatter採用小晶片（Chiplet）、3D封裝、異質整合和光子中介層等新技術概念，各自研發光學小晶片TeraPHY、光互連產品Passage等創新方案，同時布局外部雷射光源模組和可拆式光纖陣列單元等關鍵零組件。

陳冠榮指出，Ayar Labs、Lightmatter的創新技術吸引金融和科技業者投資，兩家公司累積獲得投資達81億美元以上。

他表示，Ayar Labs方面，已獲超微（AMD）、英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、台積電和聯發科支持，Ayar Labs核心產品為採用小晶片架構的矽光子晶片TeraPHY、外部雷射光源模組SuperNova。

Lightmatter則已獲得Google旗下創投參加多輪募資，核心產品為採用3D封裝架構、光子中介層技術的Passage系列產品、外部雷射光源模組Guide產品。另外，兩大新創業者分別與合作企業開發可拆式光纖陣列單元。

近期Ayar Labs與Lightmatter強化與合作企業研發晶片、伺服器和機櫃等產品。根據最新公開資料，AyarLabs與緯穎合作，在COMPUTEX 2026展示機櫃級AI系統，同時展示Ayar Labs分別與創意電子、世芯合作的共封裝光學模組（CPO）；Lightmatter方面，與創意電子合作已進入流片階段。

此外，兩大新創業者積極參加重要技術、產業聯盟，掌握最新市場資訊、參與技術標準制定，並接觸潛在合作企業。