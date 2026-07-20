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AI晶片熱潮助攻 艾司摩爾有望成歐洲首家兆元企業
全球人工智慧（AI）晶片需求持續攀升，荷蘭半導體設備廠艾司摩爾（ASML）不僅成為這股強勁需求的受惠者，ASML股價也隨著這波AI熱潮衝上歐洲股市之冠。
路透社報導，在艾司摩爾繳出第2季亮眼財報後，投資人和分析師開始認真思考一個過去看似難以想像的問題，那就是「艾司摩爾能否成為歐洲首家市值破兆美元的企業？」
目前ASML面臨的主要困境在於，市場質疑Google、亞馬遜（Amazon）及其他超大規模資料中心業者，還會維持多久的高額資本支出；另一點是ASML、旗下供應商與台積電、三星（Samsung）等客戶的擴產計畫能否順利進行。
然而，今年ASML股價漲幅達60%，公司市值逼近7000億美元（約新台幣22.5兆元），投資人和分析師表示，市值突破兆元的設想絕非空穴來風。
資產管理公司Stonehage Fleming旗下「全球最佳理念」（Global Best Ideas）基金首席投資組合經理貝爾（Carolyn Bell）說，「我認為ASML很有機會成為歐洲首家市值破兆美元的企業」，但不清楚具體時間點，並稱ASML約占這支基金投資組合的8%。
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