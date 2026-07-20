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印尼加入中國籌組全球AI組織 盼深化技術合作

中央社／ 雅加達20日專電

印尼近日加入中國成立的世界人工智慧合作組織，成為29個簽署成立協議的國家之一。印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，希望藉此深化人工智慧（AI）技術合作，並提升印尼在全球AI治理的角色。

印尼經濟統籌部昨天透過新聞稿表示，艾朗嘉依據總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）指示，率團赴中國上海出席第8屆世界人工智慧大會（WAIC），並代表印尼簽署世界人工智慧合作組織成立協議。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，世界人工智慧合作組織由印尼、俄羅斯、寮國、巴基斯坦等29國，於16日共同簽署成立協議，總部設於中國上海，宗旨包括推動AI技術合作、能力建設及全球治理協調，促進各國共享AI發展成果。

艾朗嘉18日在世界人工智慧合作組織創始國高層會議表示，AI已成為驅動全球經濟轉型與科技競爭的重要力量；印尼不願僅作為AI技術的市場或使用者，希望成為全球數位經濟及AI生態系的重要參與者。

他說，印尼正制定國家AI發展路線圖（National AIRoadmap），內容涵蓋數位基礎建設、人才培育、研究創新及AI治理，並持續推動AI與半導體等關鍵技術發展，以提升國家數位競爭力。

印尼經濟統籌部指出，印尼目前約有2.35億網際網路使用者，網路普及率約81%，全國設有182座資料中心，其中以首都雅加達及巴淡島（Batam）最為集中；隨著雲端運算及AI應用快速發展，資料中心需求及相關投資將持續成長。

艾朗嘉表示，印尼將發揮市場規模、策略性資源及政策創新的優勢，支持世界人工智慧合作組織長期發展，並期待與各國攜手，將科技合作轉化為具體成果，共同促進經濟成長與福祉。

印尼 巴基斯坦 普拉伯沃

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