媒體：中資違令恐損安全 澳洲擬修法擴大政府權限

中資控制澳洲稀土開發商「北方礦業」股權爭議持續，涉及爭議的中資股東並未遵循澳洲政府命令出售股份，而且又未遵照澳洲法院裁決繳交罰款；對此，澳洲政府擬推動修法擴大財政部部長權限。

澳洲人報（The Australian）今天刊登報導，因應中資控制「北方礦業」（Northern Minerals）股權爭議持續，政府準備在今年稍後或2027年初推動修訂「外國收購和接管法」（Foreign Acquisitions and TakeoversAct），以便讓財政部部長可以更有效地應付類似案件。

澳洲人報指出，中資控制「北方礦業」股權爭議，曝露了澳洲財政部部長權限不足的問題。涉及爭議股東之一「印度洋國際航運服務公司」（Indian OceanInternational Shipping and Service Company Ltd ）及其唯一董事景田（Jing Tian，音譯），由於並未按照命令出售其「北方礦業」股份，澳洲財政部遂向法院提出告訴；隨後，澳洲聯邦法院（Federal Court）今年1月裁定「印度洋國際航運」及景田須繳付澳幣1400萬元（約新台幣3億1600萬元）罰款；不過，他們至今仍未繳納罰款。

澳洲人報又指出，由於中資控制「北方礦業」股權爭議難解，「北方礦業」遲遲無法展開其布朗斯山脈（Browns Range）的「重稀土」（heavy rare earths）生產項目，耽誤了供應「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艇、戰鬥機、飛彈和其他武器系統部件所需要的關鍵材料；故此，「北方礦業」股權爭議陷入僵局，已造成對中國有利局面。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）指出，「北方礦業」公司旗下布朗斯山脈（Browns Range）礦區的蘊藏礦物，對澳洲生產重稀土和其他關鍵礦產替代性安全供應鏈來說「是至關重要的」。

金恩表示，為了國家利益，澳洲將會針對「北方礦業」採取進一步行動。她說：「任何在澳洲投資的人都必須遵守我們的法律。外國投資者必須遵守外國投資審查委員會和法院的決定。」

另外，一位不具名澳洲財政部發言人向澳洲人報表示：「澳洲擁有健全和非歧視性的外資投資制度；如有必要，將採取進一步行動以保護我們的國家利益。」

中資控制「北方礦業」股權爭議，事緣於2023年中國商人吳濤（Wu Tao，音譯）稍早透過總部位於新加坡的 「域瀟基金」（Yuxiao Fund ）收購「北方礦業」9.8%股份，並且一度計劃增持至19.9%。但有關計畫被查默斯透過外國投資審查委員會（FIRB）阻止。

到了2024年，當時擔任「北方礦業」董事長的柯蒂斯（Nick Curtis）警告，與吳濤有關的其他投資者在購買「北方礦業」股份，並試圖控制該公司。隨後，查默斯下令「北方礦業」的五名股東須於60天內「減持股份」（sell down their holdings）。

被點名的涉及爭議股東包括「黑石資源」（Blackstone Resources）、「印度洋國際航運」和「域瀟基金」等投資者；合共6億1300萬股，佔「北方礦業」10.4%股權。

澳洲人報還提到，金恩表示，繼上星期澳洲政府凍結與涉及的香港英德有限公司（Ying TakLimited）、Real International Resources Limited和QogirTrading & Service Co.三家公司的「北方礦業」股東權益後，澳洲政府將會採取更強硬的措施。