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SpaceX調整推進系統 星艦火箭23日再嘗試發射
太空探索科技公司SpaceX今天聲明表示，預計於7月23日再次嘗試發射星艦（Starship）火箭。
星艦火箭本月16日於德州進行第13次飛行測試時，在最後一刻突然自動中止發射，此事件導致公司市值蒸發約1000億美元。
SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X原先發文指出，下次星艦發射將在「週五」進行，但隨後又在貼文中改口：「我的意思是週四（7月23日）。」這才與公司的聲明相符。
公司表示，已針對星艦上次出現的發動機問題，調整了推進系統。
路透社報導，這項價值150億美元的火箭研發計畫，以突破性的工程成就、多次爆炸性測試失敗而聞名，它的延期發射並不罕見。
星艦第13次飛行測試，攜帶20顆星鏈（Starlink）衛星，將驗證其衛星投放系統，以及衛星間雷射通訊。
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