美股漲勢要靠科技七雄救？散戶忙著追AI新贏家

科技七雄近兩週悄然復甦，蘋果與Meta本月雙雙大漲約15%，帶動Roundhill科技七雄ETF上漲逾4%，收復6月近9%跌幅。然而，這波反彈主要來自市場資金輪動：七雄漲勢抵銷半導體與記憶體股跌勢，標普500指數與一個月前相比，幾乎沒有變化。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick指出，資金正從AI硬體製造商轉向應用端，七雄市值合計占標普500逾三成，若龍頭未能跟上，大盤難以長時間維持漲勢。

Allspring全球投資公司資深投資組合經理John Campbell認為，科技七雄重獲青睞，主因是「獲利帶來的安全感」。投資人趕在大型科技公司公布財報前布局，希望強勁業績能推動標普500指數創新高。

FactSet預估，科技七雄第2季獲利將年增31.1%，高於其餘標普500成分股的22.8%。Alphabet與特斯拉周三盤後率先公布財報，市場將檢視AI巨額投資是否已轉化為實質營收與獲利。

不過，散戶對科技七雄的熱情明顯降溫。Vanda Research的數據顯示，7月迄今散戶淨買進微軟僅5,200萬美元，卻買入英特爾1.94億美元、AI雲端公司IREN達5,600萬美元，同時湧向SK海力士、邁威爾等晶片股及AI基礎設施相關ETF。

分析師直言，「散戶不再買進科技七雄，而是挑選自己最有信心的贏家」。七雄今年表現分歧，蘋果漲23%，微軟則跌19%淪為最大拖油瓶。

追逐科技七雄以外AI概念股的風險也迅速浮現。上周五，中國新創公司月之暗面推出新模型，引發市場不安，費城半導體指數下跌1.6%，較近期高點回落逾20%，跌入熊市。

Janus Henderson投資組合經理Jonathan Cofsky提醒，市場仍需AI帶動營收與生產力的具體證據，否則高額資本支出難獲支撐。

市場變數不止於此。川普上週恢復封鎖伊朗通過荷莫茲海峽，油價重返每桶87美元以上，加上聯準會7月底政策會議在即，利率前景未明，為大盤增添不確定性。上周標普500指數下跌1.6%，那斯達克跌2.9%，七雄反彈能否延續，財報與外部風險將是近期關鍵。