快訊

回家就壞了！好市多這款明星商品成「退貨王」 會員：不敢再買

教甄失守／從擠破頭到招不滿 「少師化」3大警訊浮現

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸儲能電池壟斷全球九成市場 美國AI與能源轉型難以擺脫對陸企依賴

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街日報引述知情人士報導，寧德時代預期儲能事業到 2030 年占全球營收比重，將從 2025 年的 15%升至一半。路透
華爾街日報引述知情人士報導，寧德時代預期儲能事業到 2030 年占全球營收比重，將從 2025 年的 15%升至一半。路透

中國大陸雄霸全球儲能電池市場，甚至在美國市場也舉足輕重。華爾街日報報導，去年美國安裝的儲能系統逾九成使用大陸電池，今年第1季全球前十大儲能系統電池芯供應商全為陸企，合計市占高達 90%，可見華府在能源轉型和 AI 用電需求升高之際，仍難擺脫對大陸供應鏈的依賴。

中國大陸本身也正快速擴大大型儲能電池建設，以因應 AI 熱潮帶來的電網壓力，並搭配太陽能、風電等再生能源發展。大陸五年前儲能電池容量還不到 4 GW（百萬瓩），如今非傳統儲能容量已增至約 155 GW，北京並設定 2030 年達到 300 GW 目標。

儲能電池可在日照、風力充足時吸收多餘電力，再於需求高峰釋放，對高度投入風光電的大陸格外重要。中國目前太陽能和風電占供電約 22%，但仍有逾半電力來自燃煤。北京希望 2030 年前非化石能源成為主要發電來源，並要求新資料中心至少 80% 用電來自再生能源。

大陸地方政府自 2010 年代末起要求再生能源項目搭配儲能，帶動大量企業湧入，壓低成本，也引發惡性價格競爭與品質疑慮。寧德時代創辦人曾毓群曾批評，部分供應商在價格壓力下犧牲品質。華爾街日報引述知情人士報導，寧德時代預期儲能事業到 2030 年占全球營收比重，將從 2025 年的 15%升至一半。

美國儲能規模居全球第二，去年底約 57 GW，Wood Mackenzie 估計五年內可達 200 GW。但華府面臨的問題是，陸企主導儲能電池供應鏈，掌握鋰、鈷、石墨等關鍵材料加工。美國正透過關稅、稅額抵免限制及盟友企業擴大本土製造，降低對大陸依賴。川普推動的法案規定，使用大陸供應商零組件的儲能項目不得享有稅額抵免。分析師指出，若無這些政策限制，陸企仍會持續擴大市占。

陸企 大陸 美國

延伸閱讀

國際小學堂／美中印逆向擴建煤電 各有苦衷

紐約州禁超大規模AI資料中心！網憂「AI發展瓶頸」轉向：不是晶片是電力

經部擬強制用電大戶設發電、儲能設備「這些產業」400多家者受影響

紐時賞析／美國AI用電暴增的解方：從家庭開始

相關新聞

美伊發動新一波攻擊 全球能源危機恐捲土重來

美國與伊朗發動新一波以牙還牙攻擊，因伊朗持續攻擊船舶，荷莫茲海峽通行疑慮急遽升高。全球知名海事風險機構勞氏情報（Lloyd's List）指出，船東正面臨「最糟情境」，可能重演「全球能源供應中斷」。

大陸儲能電池壟斷全球九成市場 美國AI與能源轉型難以擺脫對陸企依賴

中國大陸雄霸全球儲能電池市場，甚至在美國市場也舉足輕重。華爾街日報報導，去年美國安裝的儲能系統逾九成使用大陸電池，今年第1季全球前十大儲能系統電池芯供應商全為陸企，合計市占高達 90%，可見華府在能源轉型和 AI 用電需求升高之際，仍難擺脫對大陸供應鏈的依賴。

不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤

對倫敦、紐約和東京的基金經理人而言，在每天開盤交易前，如今多一項固定程序：先查看南韓股市。

簡立峰專欄／中國AI「百模大戰」到盡頭 下一步怎發展

中國AI模型曾經多達200多個、百花齊放，如今卻傳出「百模大戰」已走到盡頭。為什麼過去中國模型能如此大量，甚至便宜到讓全世界驚訝？低價的背後，其實藏著一套與美國完全相反的成本邏輯，但也因此埋下今日的瓶頸。當開源走到極致、連DeepSeek都被迫回頭募資改走美國的路，中國模型還剩下什麼牌？真正的出路，或許在一個多數人沒注意到的戰場。

沒瘋狂補跌？韓股開盤挫跌4.5%後一度快拉回平盤 晶片股多空血戰

南韓股市在經過三天連假後今天（20日）開盤下跌，Kospi指數一度挫跌4.5%，但稍後跌勢收斂，一度縮減至0.14%，但稍後跌勢又擴大至逾1%，凸顯多空力道拉鋸。

油價開盤大漲3%布蘭特又衝上90美元 美伊互襲中東能源設施與船隻遭殃

國際油價今天（20日）開盤後勁揚超過3%，布蘭特原油價格重新站上90美元，美國與伊朗在周末期間進一步升高敵對行動，包括一座位於科威特的重要石油設施遭到攻擊，以及試圖通過荷莫茲海峽的船隻成為攻擊目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。