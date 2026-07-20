大陸儲能電池壟斷全球九成市場 美國AI與能源轉型難以擺脫對陸企依賴

中國大陸雄霸全球儲能電池市場，甚至在美國市場也舉足輕重。華爾街日報報導，去年美國安裝的儲能系統逾九成使用大陸電池，今年第1季全球前十大儲能系統電池芯供應商全為陸企，合計市占高達 90%，可見華府在能源轉型和 AI 用電需求升高之際，仍難擺脫對大陸供應鏈的依賴。

中國大陸本身也正快速擴大大型儲能電池建設，以因應 AI 熱潮帶來的電網壓力，並搭配太陽能、風電等再生能源發展。大陸五年前儲能電池容量還不到 4 GW（百萬瓩），如今非傳統儲能容量已增至約 155 GW，北京並設定 2030 年達到 300 GW 目標。

儲能電池可在日照、風力充足時吸收多餘電力，再於需求高峰釋放，對高度投入風光電的大陸格外重要。中國目前太陽能和風電占供電約 22%，但仍有逾半電力來自燃煤。北京希望 2030 年前非化石能源成為主要發電來源，並要求新資料中心至少 80% 用電來自再生能源。

大陸地方政府自 2010 年代末起要求再生能源項目搭配儲能，帶動大量企業湧入，壓低成本，也引發惡性價格競爭與品質疑慮。寧德時代創辦人曾毓群曾批評，部分供應商在價格壓力下犧牲品質。華爾街日報引述知情人士報導，寧德時代預期儲能事業到 2030 年占全球營收比重，將從 2025 年的 15%升至一半。

美國儲能規模居全球第二，去年底約 57 GW，Wood Mackenzie 估計五年內可達 200 GW。但華府面臨的問題是，陸企主導儲能電池供應鏈，掌握鋰、鈷、石墨等關鍵材料加工。美國正透過關稅、稅額抵免限制及盟友企業擴大本土製造，降低對大陸依賴。川普推動的法案規定，使用大陸供應商零組件的儲能項目不得享有稅額抵免。分析師指出，若無這些政策限制，陸企仍會持續擴大市占。