沒瘋狂補跌？韓股開盤挫跌4.5%後一度快拉回平盤 晶片股多空血戰

中國AI模型曾經多達200多個、百花齊放，如今卻傳出「百模大戰」已走到盡頭。為什麼過去中國模型能如此大量，甚至便宜到讓全世界驚訝？低價的背後，其實藏著一套與美國完全相反的成本邏輯，但也因此埋下今日的瓶頸。當開源走到極致、連DeepSeek都被迫回頭募資改走美國的路，中國模型還剩下什麼牌？真正的出路，或許在一個多數人沒注意到的戰場。

2026-07-20 09:00