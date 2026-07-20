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沒瘋狂補跌？韓股開盤挫跌4.5%後一度快拉回平盤 晶片股多空血戰
南韓股市在經過三天連假後今天（20日）開盤下跌，Kospi指數一度挫跌4.5%，但稍後跌勢收斂，一度縮減至0.14%，但稍後跌勢又擴大至逾1%，凸顯多空力道拉鋸。
三星電子、SK海力士與SK Square是開盤時拖累指數跌幅最大的個股。
Kospi指數較6月高點已回落約28%。
韓聯社報導，南韓執政黨官員預定周一上午與金融監管機構會面，可能討論槓桿型ETF相關議題。
值得注意的是，南韓股市上周五因假期休市，當天全球晶片股遭到拋售，原因是市場重新評估中國AI業者月之暗面的AI模型Kimi K3帶來的影響。市場擔心韓股周一開盤可能會進上周五全球晶片股狂瀉的頹勢，但最新美股期貨指數上漲，也影響了韓股走勢。
在台灣時間上午8時30分左右，標普500期貨漲0.12%，那斯達克100期貨指數漲0.4%。
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