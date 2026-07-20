快訊

戰備操演邏輯沿自金門戰役 120迫砲連為何進駐北市高中

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

今天「天門開」！最旺補運日 命理師曝1招黑轉紅：霉運秒脫殼

聽新聞
0:00 / 0:00

沒瘋狂補跌？韓股開盤挫跌4.5%後一度快拉回平盤 晶片股多空血戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市在經過三天連假後今天（20日）開盤下跌，Kospi指數一度挫跌4.5%，但稍後跌勢收斂。圖為資料照片，非當日照。美聯社
南韓股市在經過三天連假後今天（20日）開盤下跌，Kospi指數一度挫跌4.5%，但稍後跌勢收斂。圖為資料照片，非當日照。美聯社

韓股市在經過三天連假後今天（20日）開盤下跌，Kospi指數一度挫跌4.5%，但稍後跌勢收斂，一度縮減至0.14%，但稍後跌勢又擴大至逾1%，凸顯多空力道拉鋸。

三星電子、SK海力士與SK Square是開盤時拖累指數跌幅最大的個股。

Kospi指數較6月高點已回落約28%。

韓聯社報導，南韓執政黨官員預定周一上午與金融監管機構會面，可能討論槓桿型ETF相關議題。

值得注意的是，南韓股市上周五因假期休市，當天全球晶片股遭到拋售，原因是市場重新評估中國AI業者月之暗面的AI模型Kimi K3帶來的影響。市場擔心韓股周一開盤可能會進上周五全球晶片股狂瀉的頹勢，但最新美股期貨指數上漲，也影響了韓股走勢。

在台灣時間上午8時30分左右，標普500期貨漲0.12%，那斯達克100期貨指數漲0.4%。

韓股 晶片 南韓

延伸閱讀

韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

南韓120萬散戶遭追繳、35萬戶斷頭！網嚇傻：3%也太多全民賭狗

南韓2倍個股槓桿ETF爆斷頭潮！網憂：台灣也四貸同堂買正二

相關新聞

美伊發動新一波攻擊 全球能源危機恐捲土重來

美國與伊朗發動新一波以牙還牙攻擊，因伊朗持續攻擊船舶，荷莫茲海峽通行疑慮急遽升高。全球知名海事風險機構勞氏情報（Lloyd's List）指出，船東正面臨「最糟情境」，可能重演「全球能源供應中斷」。

簡立峰專欄／中國AI「百模大戰」到盡頭 下一步怎發展

中國AI模型曾經多達200多個、百花齊放，如今卻傳出「百模大戰」已走到盡頭。為什麼過去中國模型能如此大量，甚至便宜到讓全世界驚訝？低價的背後，其實藏著一套與美國完全相反的成本邏輯，但也因此埋下今日的瓶頸。當開源走到極致、連DeepSeek都被迫回頭募資改走美國的路，中國模型還剩下什麼牌？真正的出路，或許在一個多數人沒注意到的戰場。

沒瘋狂補跌？韓股開盤挫跌4.5%後一度快拉回平盤 晶片股多空血戰

南韓股市在經過三天連假後今天（20日）開盤下跌，Kospi指數一度挫跌4.5%，但稍後跌勢收斂，一度縮減至0.14%，但稍後跌勢又擴大至逾1%，凸顯多空力道拉鋸。

油價開盤大漲3%布蘭特又衝上90美元 美伊互襲中東能源設施與船隻遭殃

國際油價今天（20日）開盤後勁揚超過3%，布蘭特原油價格重新站上90美元，美國與伊朗在周末期間進一步升高敵對行動，包括一座位於科威特的重要石油設施遭到攻擊，以及試圖通過荷莫茲海峽的船隻成為攻擊目標。

本周開盤前 五件國際事不可不知

西班牙以 1 比 0 擊敗梅西領軍的阿根廷，靠替補上場的費蘭・托雷斯在延長賽破門，贏得隊史第二座世界盃冠軍。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

韓媒：南韓人均GDP今年估接近4萬美元 仍難追上台灣

韓國政府資料顯示，韓國人均國內生產毛額（GDP）預計以近5年來最快步調成長，今年有望首度逼近4萬美元，不過韓國中央日報報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。