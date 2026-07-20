美伊發動新一波攻擊 全球能源危機恐捲土重來

美國與伊朗發動新一波以牙還牙攻擊，因伊朗持續攻擊船舶，荷莫茲海峽通行疑慮急遽升高。全球知名海事風險機構勞氏情報（Lloyd's List）指出，船東正面臨「最糟情境」，可能重演「全球能源供應中斷」。

無獨有偶，國內物流業者也說，中東問題無解，導致船舶仍須繞行好望角，紅海等航線短期內難以恢復，使得供給面偏緊，有助支撐運價維持相對高檔。

國際油價上周五已大漲逾4%，布蘭特原油期貨漲至每桶88.1美元，隨著美伊敵意在上周末持續升高，且攻擊範圍擴及民生基礎設施，全球油市未來幾天將更加不安，也會有更多船東拒絕進入波斯灣。

伊朗國家電視台17日宣讀據稱由最高領袖穆吉塔巴撰寫的演講稿，警告美國若繼續攻擊伊朗，伊朗及其在該地區的武裝代理組織將帶給美國「難忘的教訓」，並再次批評美國違反停火協議，指稱川普在諒解備忘錄上的簽名「毫無價值且無效」，不再遵守。為報復美軍連日來的攻擊，伊朗也繼續攻擊中東鄰國的美軍基地與能源資產。

美軍中央司令部18日表示，兩名約旦基地的美軍士兵17日在伊朗攻擊中喪生，使美軍陣亡人數增至16人。美國也鎖定伊朗沿岸的海上監控與發射設施，「懲罰」伊朗的襲擊。伊朗19日則再以無人機襲擊阿拉伯鄰國，科威特表示發電廠和海水淡化廠都遭攻擊。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布已經封鎖企圖在美軍保護下行經荷莫茲海峽的船舶，使美伊戰爭2月底開打以來，遭受攻擊的船隻數量持續增加，勞氏團隊追蹤的荷莫茲海峽航行數據顯示，通行船舶數已經銳減到個位數。

儘管美軍據傳已開通阿曼側的荷莫茲海峽航線，但隨著船舶預期風險日增，船員的憂慮也升高。波羅的海國際航運公會（BIMCO）安全長拉森指出，現在船員無論獲得什麼承諾，都不願意通過荷莫茲海峽。

各界也揣測以色列可能加入戰局。Axios日前報導，美國通知以色列正派遣更多加油機進駐以國基地，成為美軍行動可能擴大的訊號。