快訊

世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股本周走勢 動見觀瞻

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

隨著人工智慧（AI）交易今年來席捲全球股市，過去被認為是新興市場配角的南韓股市，正因大型股集中於AI業者，成為全球股市風向球，尤其韓股上周五因休市而躲過晶片類股賣壓後，本周開盤走勢將牽動國際市場盤勢。

彭博資訊報導，由於AI熱潮與憂慮所引發的三星電子SK海力士股價震盪，正影響全球晶片類股，倫敦、紐約和東京的基金經理人在每天開盤前，都多了一項新的例行公事：先觀察韓股走勢。摩根大通資產管理公司的首席亞洲策略師更向全球團隊簡報說明韓股情勢，為14年來首見。

統計數據也能看出韓股與全球晶片股日益緊密的連動性。彭博資訊資料顯示，首爾Kospi指數與那斯達克100指數的60天相關係數已飆升至0.46，逼近兩年來高點，且幾乎是過去五年平均值（0.16）的三倍之多。

韓股 SK海力士 三星電子

延伸閱讀

韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

南韓120萬散戶遭追繳、35萬戶斷頭！網嚇傻：3%也太多全民賭狗

謝金河示警2檔ETF下跌風險！網友嗨喊「韓股有救」：進場訊號來了

南韓2倍個股槓桿ETF爆斷頭潮！網憂：台灣也四貸同堂買正二

相關新聞

美伊發動新一波攻擊 全球能源危機恐捲土重來

美國與伊朗發動新一波以牙還牙攻擊，因伊朗持續攻擊船舶，荷莫茲海峽通行疑慮急遽升高。全球知名海事風險機構勞氏情報（Lloyd's List）指出，船東正面臨「最糟情境」，可能重演「全球能源供應中斷」。

韓股本周走勢 動見觀瞻

隨著人工智慧（AI）交易今年來席捲全球股市，過去被認為是新興市場配角的南韓股市，正因大型股集中於AI業者，成為全球股市風向球，尤其韓股上周五因休市而躲過晶片類股賣壓後，本周開盤走勢將牽動國際市場盤勢。

南韓恐染半導體版荷蘭病 央行示警吸走資金與人力 加劇經濟失衡

在《經濟學人》去年撰文警告台灣面臨「荷蘭病」風險後，南韓央行19日也警告，南韓經濟雖受惠於半導體榮景，但成長紅利過度集中於單一產業，未能廣泛嘉惠整體經濟，可能使南韓罹患「半導體版的荷蘭病」。

公開指引變少 投資機構設計「華許 GPT」將解讀 Fed 政策

聯準會（Fed）新任主席華許上任後，投資機構準備迎接公開政策指引減少的新時代，一些業者開始使用人工智慧（AI）分析華許的上千篇講稿與文件，甚至設計出「華許GPT」（WarshGPT）的AI工具，解碼剖析華許發言透露的政策傾向。

世足冠軍賽催生 FIFA、愛迪達、美國稅局都成大贏家

世界盃足球賽決賽預定美東時間19日下午3時（台灣時間20日凌晨3時）登場，由阿根廷對陣西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（FIFA）、愛迪達（Adidas）及美國國稅局（IRS）都將成為贏家。

歐盟禁精品業銷毀庫存

歐盟本周起禁止大型精品業銷毀未售出的服飾與鞋品，迫使業者全面改革庫存管理、生產規劃及退貨處理方式，也加重庫存成本的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。