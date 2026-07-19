梅爾茨無法接受 德法領袖：人民幣匯率被低估…壓低大陸商品出口價

德國媒體報導，德國總理梅爾茨和法國總統馬克宏近日都提及人民幣匯率被低估，壓低了中國出口產品的價格。

德國之聲（DW）中文網報導，德法部長級理事會會議17日在德國舉行。在應對中國產能過剩和人民幣匯率問題上，德、法兩國領袖「表現出出人意料的一致立場」，都批評中國在與歐盟的競爭中獲取不公平的競爭優勢，歐盟每天對中國貿易逆差高達10億歐元。

梅爾茨（Friedrich Merz）說：「我無法接受這種現狀，因為它以犧牲歐洲就業崗位為代價，且這種損害是單方面的。」他呼籲中國政府就相關問題對話，不然就放開人民幣匯率。

報導提及，梅爾茨先前曾表示，人民幣匯率被人為低估了高達30%，這使中國出口產品的價格大幅降低。

梅爾茨在會議上說：「只有當一種貨幣實現自由兌換時，它真實的內外價值才能體現出來。如果中國政府認為人民幣目前的價值是合理的，那麼就沒有理由不放開人民幣匯率，使其實現自由兌換。」

馬克宏（Emmanuel Macron）也提及人民幣匯率被低估問題，認為中國藉此人為壓低出口產品價格。

他指出，中國還擁有大量依靠高額補貼形成的過剩產能，並且將這些產能主要投放至歐洲市場，例如汽車行業。