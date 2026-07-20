歐盟禁精品業銷毀庫存

歐盟本周起禁止大型精品業銷毀未售出的服飾與鞋品，迫使業者全面改革庫存管理、生產規劃及退貨處理方式，也加重庫存成本的壓力。

英國金融時報（FT）報導，路易威登銘軒（LVMH）、香奈兒（Chanel）及印地紡（Inditex）等時尚業者，7月19日起不得在歐盟焚毀或掩埋未售出的服飾、配件及鞋類產品，包含顧客退回的商品。

歐洲環境署（EEA）數據顯示，歐洲販售的紡織品中，4%-9%在使用前即遭銷毀，相當於每年約26.4萬-59.4萬公噸。新規鼓勵企業改採捐贈、維修及再利用等替代方式，僅限特定情況方可銷毀，如涉及健康或安全風險、仿冒品，或嚴重損壞且無法修復。

這項禁令將迫使品牌在三種選擇間取捨：承擔更高的庫存成本、擴大折扣銷售管道，或一開始就減少生產。專家表示，捐贈與再利用可望為大眾時尚品牌開拓二手轉售與升級再造等新通路，但新規將對精品集團構成更大挑戰，精品業者仰賴嚴格控管的銷售管道、與產品稀缺性，維護品牌價值。