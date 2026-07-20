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世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

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世足冠軍賽催生 FIFA、愛迪達、美國稅局都成大贏家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
世界盃足球賽決賽預定美東時間19日下午3時（台灣時間20日凌晨3時）登場，由阿根廷對陣西班牙。法新社
世界盃足球賽決賽預定美東時間19日下午3時（台灣時間20日凌晨3時）登場，由阿根廷對陣西班牙。法新社

世界盃足球賽決賽預定美東時間19日下午3時（台灣時間20日凌晨3時）登場，由阿根廷對陣西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（FIFA）、愛迪達（Adidas）及美國國稅局（IRS）都將成為贏家。

因為今年世足營收預料將創新高，愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，而國稅局能對美國境內各項收入課稅，包括世足賽獎金。

英國衛報引述知情人士指出，FIFA即將宣布，今年世界盃帶來創紀錄的150億美元營收，遠高於賽前設定的110億美元目標，主因是貴賓套票與門票收入大增。尤其是FIFA分別對買賣雙方各收取15%費用的官方轉售市場。

世足賽決賽門票價格已水漲船高，FIFA官方轉售網站18日上午公布最便宜的門票為6,411.25元，但中午前就被搶購一空，特別貴賓席的票價更逼近6萬元。

FIFA將對48國參賽隊伍發放高額現金獎勵，冠軍獎金為5,000萬美元，本屆依成績發給各國參賽隊伍的總獎金高達6.55億美元。

專家表示，一般而言，在美國境內賺取的所有收入，都必須向美國國稅局納稅。顧問業者PKF O'Connor Davies主管雷奧拉說，「誰贏得比賽都沒有差別，美國國稅局都會分到一杯羹」，除了球員外，教練、球隊工作人員與裁判也都必須繳稅。

此外，愛迪達同時是將在決賽對陣的阿根廷與西班牙贊助商，也與場上兩大巨星阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與西班牙天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）簽有代言合約，連比賽用球都印有愛迪達商標。

愛迪達執行長古爾登說，愛迪達這屆世界盃的球衣銷量，是上屆卡達世界盃的四倍，足球銷量則是兩倍。該公司預估，相關銷售額將突破17億美元。對愛迪達而言，這屆世界盃也是進一步進軍美國市場的跳板，挑戰長期主導美國市場的Nike。

世足賽 西班牙 阿根廷

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