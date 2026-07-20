美狂蓋資料中心 爆民怨

美國示威者18日在美國42州發動142場抗議，反對各地大舉興建資料中心，這是美國首場表達對AI基建怒火的全國行動。

同時，日本擁擠都會區對於資料中心的反感也愈來愈強。

美國草根組織「人類優先」（HumansFirst）串聯18日的抗議活動，表示抗議者反對「不負責任」的資料中心建設潮，以無法容許的方式侵犯自由。

維吉尼亞州有名年輕男子舉牌寫著：「我們靠水而非數據維生」。亞特蘭大也有人手持標語寫道：「喬治亞州從未投票同意興建超大型AI資料中心。」

反對資料中心是美國人極少數意見一致的議題。蓋洛普調查顯示，七成民眾反對在住家附近興建資料中心，支持者僅有14%。許多人擔心資料中心秘密運作，吞噬掉土地、用水、電力。

反資料中心的聲浪跨越黨派界線，人類優先組織創辦人克萊姆是前茶黨運動領袖，川普票倉的德州希爾鎮今年下令禁止建設資料中心。偏向民主黨的加州蒙特利公園，也發出類似禁令。

與此同時，日本千葉縣印西市居民，對提議中的新資料中心，提出法律行動。訴狀指出，居民擔心日照權將遭侵犯、風景將受破壞，將有壓迫感，並出現噪音、交通問題等。