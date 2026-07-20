公開指引變少 投資機構設計「華許 GPT」將解讀 Fed 政策

聯準會（Fed）新任主席華許上任後，投資機構準備迎接公開政策指引減少的新時代，一些業者開始使用人工智慧（AI）分析華許的上千篇講稿與文件，甚至設計出「華許GPT」（WarshGPT）的AI工具，解碼剖析華許發言透露的政策傾向。

CNBC報導，華許5月上任以來，便著手改革溝通前瞻指引的方式，讓一些部分仰賴預測Fed利率走向的投資機構，保持警戒。華許上任後首次主持的Fed 6月決策會議，決策聲明僅約130字，少於過去的300多字，華許坦言這份聲明「更短」也「更簡潔」，刻意不納入前瞻指引。

一些機構因而使用AI模型，希望取得投資優勢。其中，F/m Investments上周推出以Anthropic的Claude模型打造的聊天機器人「華許GPT」，解析華許過去的近1,800份文件與談話紀錄，協助使用者了解華許對於經濟或貨幣政策的潛在分析角度。

該工具也會參考經濟與政治史料，確保其回答符合脈絡。

瑞銀（UBS）則提供客戶能夠追蹤Fed政策語調的互動式儀表板，允許客戶中立評估華許的決策會後記者會發言。若Fed取消發布一些關鍵文件，例如利率點狀圖，摩根大通資管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）也有備案：更仔細分析聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的談話，以了解這些成員的投票動向。

若Fed減少前瞻指引，在Fed公布決策、或官員公開露面後，市場波動可能加劇，但部分交易員認為，這種環境可望帶來賺取更高報酬的機會。

曾在紐約聯準銀行任職的MacKay Shields資深總體經濟學家佛里曼（Steve Friedman）認為，「若Fed減少對政策反應函數的說明，我認為這其實不利經濟」，但「若投資人擁有穩健的經濟與貨幣政策分析架構，Fed決策清晰度降低，反而能成為超額報酬（alpha）的來源」。