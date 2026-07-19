黃仁勳「東京美食地圖」曝光…居酒屋宴請科技大咖 1高層滿臉通紅狂誇Jensen

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪問日本，除了與日本企業的各項合作引發關注外，外界也聚焦他這次行程的「東京美食地圖」。

「日本經濟新聞」報導，黃仁勳在15日晚間，抵達東京神田的一家平價居酒屋「YAKITON（やきとん）三吉神田北口店」。由於黃仁勳一向喜愛亞洲的在地美食，這次輝達日本分公司便提前一週預訂，包下這家居酒屋，同時向與會者發出邀請。

報導指出，過去訪日期間，黃仁勳曾多次光顧總店位於秋葉原的豚骨拉麵店「九州Jangara（じゃんがら）」。這次因為交流餐會的前一個行程正好在鄰站的秋葉原，因此輝達日本分公司便預訂了神田的這家居酒屋。

知情人士指出，儘管邀請通知相當臨時，但這場與黃仁勳的交流會依舊吸引眾多重量級企業高層出席。

其中，鎧俠控股（Kioxia）社長太田裕雄、瑞薩電子（Renesas Electronics）社長柴田英利、東京威力科創（Tokyo Electron）社長河合利樹、松下控股（Panasonic）社長楠見雄規、村田製作所（MurataManufacturing）社長中島規巨，以及太陽誘電（TaiyoYuden）社長佐瀨克也都親自前來。

此外，在日本具備強大優勢的材料業界方面，信越化學工業（Shin-Etsu Chemical）社長齊藤恭彥、住友電氣工業（Sumitomo Electric Industries）會長松本正義、旭化成（Asahi Kasei）社長工藤幸四郎、力森諾科控股（Resonac）社長高橋秀仁，以及味之素（Ajinomoto）社長中村茂雄等人也出席這場聚會。

輝達表示，當天共有30家半導體相關企業、共45人出席。

當天店內提供的是1串165日圓（約新台幣33元）的烤橫膈膜串，和418日圓（約新台幣83元）的炸薯條等平價料理。報導補充，熱愛豚骨拉麵的黃仁勳非常喜歡售價1936日圓（約新台幣386元）的兩人份「內臟鍋」（もつ鍋）。

現場還邀請了威士忌專家，由黃仁勳親自端著日本威士忌，逐一分送給在場的與會者。

而黃仁勳在席間反覆對日本產業界表達感謝與勉勵。他也向在場的與會者表示：「日本回來了（Japanis back）。」

輝達日本分公司代表大崎真孝表示：「日本的半導體產業過去也曾歷經艱難的時期，但今天大家聊到的是，要一起把這個產業再次蓬勃發展。」

這場交流會比原定時間延長了1個小時，直到晚上9點多才結束。

一名滿臉通紅走出店家的大型電機企業高層，對於黃仁勳讚不絕口，並表示：「他非常有親和力，能把自己的想法表達得很清晰。」另一位與會者則說：「他是個正在用人工智慧（AI）改變世界的人。哪怕只是一點點，我們都希望能盡一份心力協助他。」

力森諾科社長高橋秀仁表示：「我對黃仁勳的信念深感共鳴。力森諾科也將透過材料技術，為半導體產業的發展做出貢獻。」

此外，聚會途中，黃仁勳為了送別提前離席的與會者而走到店外，當時他還向聚集在現場的攝影記者等媒體從業人員，分發了紅豆麵包與瓶裝飲料。

而16日中午，黃仁勳則前往東京虎之門的「FUMIZEN虎之門之丘（ふみぜん 虎ノ門ヒルズ）」豬排店，與富士通（Fujitsu）、日本發那科（FANUC）、安川電機（YASKAWA）及川崎重工業（Kawasaki）4家企業執行長共進午餐。

報導指出，這位熱愛探索平價美食的執行長，先前在台灣及韓國也同樣會在平價的餐廳中款待當地企業領袖。

6月黃仁勳訪問韓國時，不僅曾前往由電競戰隊T1經營的網咖，與T1隊長「Faker」李相赫見面，並致贈最新顯示卡，也曾與韓國科技業高層人士在弘大一帶的烤五花肉餐廳餐敘，出席者包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍。

當時，韓國的民眾還特別架設了一個「黃仁勳足跡」網站，追蹤他到訪的地點、會議的地圖與時間軸。

而在台灣，黃仁勳更是多次宴請供應鏈夥伴，在2024年至2026年期間已在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦5次「兆元宴」。

網路上也有許多民眾整理出黃仁勳的「台灣美食地圖」，包含「花娘小館」、「富霸王豬腳」等店，又或是他每次回台必買的「台北譽展蜜餞行」等，顯見黃仁勳所到之處，必會掀起一波「追勳潮」。

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