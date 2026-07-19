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韓媒：南韓人均GDP今年估接近4萬美元 仍難追上台灣

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
韓國人均國內生產毛額（GDP）預計以近5年來最快步調成長。 新華社
韓國人均國內生產毛額（GDP）預計以近5年來最快步調成長。 新華社

韓國政府資料顯示，韓國人均國內生產毛額（GDP）預計以近5年來最快步調成長，今年有望首度逼近4萬美元，不過韓國中央日報報導，這仍難以追上台灣。

韓國企劃財政部、中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea，BOK）以及國家資料處的數據顯示，2026年韓國人均GDP估年增7.6%至3萬9164美元，預料寫下2021年成長11.5%以來最大增幅。

但中央日報指出，這仍難追上台灣。台灣主計總處5月29日將台灣今年人均GDP從4萬4000美元，上修至4萬5610美元，並在受惠人工智慧（AI）商機爆發的背景下，大幅上修全年經濟成長率預估至9.64%。

台灣2025年人均GDP達3萬9500美元，高於韓國的3萬6414美元，為2003年來首度超越韓國。

如今，台韓今年人均GDP差距預計擴大至6446美元，遠高於國際貨幣基金（IMF）4月展望報告預測的4691美元；當時預估韓國為3萬7412美元、台灣為4萬2103美元。

報導分析，這項差距主要反映雙邊產業結構和人口規模不同。韓國半導體產業聚焦三星電子和SK海力士等記憶體業者；台灣涵蓋更廣泛的AI硬體領域，包括晶圓代工業者台積電和鴻海、廣達等AI伺服器製造商。

韓國高等科學技術研究院（KAIST）電機工程教授金昌浩（音譯）對此表示：「台灣在晶圓代工、先進封裝及AI伺服器等AI硬體領域掌握優勢，韓國產業以記憶體為主。若韓國要超越台灣，勢必得擴大投資晶圓代工和封裝領域。」

儘管如此，這一波半導體景氣循環已改善韓國貿易條件，帶動內需的力道有望超越以往週期。

韓國銀行今天公布報告說：「若這個趨勢維持一段時間，國內總所得（GDI）預計也將保持穩定成長。」

韓國 南韓 GDP

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