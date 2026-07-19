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SEGA開設北京門市 日本IP人氣不受中日關係影響

中央社／ 台北19日電

日本電玩業巨擘SEGA昨天在北京開設第2家中國門市。日媒報導，日中關係雖轉冷，但日本的IP人氣依舊，而周邊商品消費持續升溫的中國已成為日本遊戲和娛樂巨頭的重要市場，紛紛開設新店。

共同社中文網今天報導，這是繼上海之後，SEGA在中國開設的第2家常設店。開店前就有逾百名粉絲前往排隊，購買熱門遊戲的周邊商品。

報導提到，在中國，「追求治癒和滿足感的『情緒消費』十分活躍」，相關周邊商品市場據指到2025年已達人民幣2000億元（新台幣9567億元）規模。

另據中國百度網，有報告顯示，中國情緒經濟市場規模自2022年的人民幣1.6兆元增至2023年的1.9兆元，2024年達2.3兆元，2025年達2.7兆元，預計2029年將突破4.5兆元。

共同社報導，在遊戲大廠中，日本史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）今年也已在中國開設新店，各廠家正透過增加與消費者的接觸以提升品牌影響力。

日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」說法後，中日關係急速趨冷，兩國政治、經濟、文化各領域交流受到嚴重影響，至今未見好轉。

SEGA 日本 北京

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