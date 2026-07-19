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日本代收付商全東信破產 2萬間店恐討不回10.5億元收入

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本信用卡代收代付公司「全東信」。圖／截自全東信官網
日本信用卡代收代付公司「全東信」。圖／截自全東信官網

先前已進入破產程序的日本信用卡代收代付公司「全東信」，今天透過破產管理人向媒體證實，在破產程序自7月6日開始後，仍產生了數千萬日圓的刷卡交易。

日本共同社、「讀賣新聞」及「日本經濟新聞」報導，7月6日至15日期間，透過「全東信」刷卡的交易金額合計達數千萬日圓。目前相關單位正在協調由信用卡公司直接將這筆款項支付給加盟店。

「全東信」於7月6日遭大阪地方法院裁定開始進入破產程序。雖然當時已呼籲加盟店家停止使用「全東信」的刷卡機，但仍有部分店家的機器處於運作狀態。

若要由各信用卡公司直接撥款給加盟店，仍須先從「全東信」的刷卡機等系統資料中擷取收款帳戶資訊，因此預期需要花費一定的時間。

另一方面，針對7月5日之前加盟店家的刷卡款項，則會被視為對全東信的「破產債權」來處理，而何時能支付給加盟店，目前仍遙遙無期。

「全東信」的破產管理人表示，光是7月1日至5日之間未收到營業收入的店家，就至少超過2萬家，總金額高達53億日圓（約新台幣10.5億元）。

「全東信」雖於官方網站上宣稱加盟店數超過20萬家，但2026年1至6月期間，實際有交易款項入帳紀錄的加盟店僅停留在約3萬2000家。因此，實際受到交易款項未入帳影響的加盟店，可能也僅限於此規模。

在7月6日法院裁定開始破產程序後，「全東信」的破產管理人已陸續向這3萬2000家加盟店寄發裁定通知書。

「全東信」曾於2018年9月在官網表示「加盟突破20萬家店」。然而，隨著各類多元行動支付與無現金結帳普及，與其他同業的競爭愈趨激烈，導致交易量下滑。

「全東信」破產管理人表示：「過去雖然引進了結帳機台，但後來沒在使用的加盟店應該也不少。」

日本金融廳則預計最快於今年夏季，針對地方銀行、信用金庫及信用組合的授信管理展開調查。以對「全東信」擁有大筆融資的金融機構為中心，詳細檢視授信審查制度等機制，以防止類似的大額呆帳事件再次發生。

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