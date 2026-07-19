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美國三星電子裁減紐澤西州739職位 總部將遷往德州

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

根據路透社所取得的「勞工調整及再訓練」通知，三星電子美國公司將裁減位於紐澤西州恩格爾伍德克利夫斯（Englewood Cliffs）的739個工作職位。

三星電子美國公司（Samsung Electronics America）負責三星顯示器、手機、電視及家電在美國的銷售與行銷。根據美國聯邦眾議員高特海默（Josh Gottheimer）去年9月發布的新聞稿，這家公司在紐澤西州約有1200名員工。

路透社率先取得這份「勞工調整及再訓練」（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN）通知。根據美國法律，雇主進行大規模裁員或關閉工廠時，必須提前發布這類通知。

三星17日向路透社表示，該部門聚焦消費性電子產品業務，不包含半導體業務，目前正準備在今年底前將總部從紐澤西州遷往德州

三星透過聲明表示：「上述過程可能引發員工結構調整，例如部分員工無法隨公司搬遷，部分職能也可能調整，以確保職務配置符合公司優先業務。」

聲明指出，紐澤西州多數受影響員工皆已獲得搬遷機會，因此將相關措施稱為「裁員」並不正確。不過，聲明並未說明此次調整涉及多少個職位。

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